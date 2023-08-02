Могут ли ВСУ уже вплотную подходить к Токмаку: мнение эксперта

Вероятно, Вооруженные силы Украины могут вплотную подойти к временно оккупированному Токмаку в Запорожской области. Однако наши войска сосредоточены на том, чтобы сначала закрепиться на новых рубежах.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Стоит отметить, что западные СМИ не исключают, что украинские войска могли вплотную подойти к так называемым "зубам дракона" под оккупированным Токмаком в Запорожской области.

В частности, в сети разошлось видео, на котором якобы украинская техника пыталась преодолеть ров к востоку от сел Новое и Харьково. Судя по карте, это достаточно далеко от постоянных позиций ВСУ.

Согласно спутниковым снимкам, "зубы дракона" протянулись в три ряда почти вдоль всей линии фронта. И вполне возможно, что украинские военные действительно выискивают слабые места в обороне врага уже у Токмака.

"Перед ними стоят две задачи - разминирование территорий и определение уязвимостей, через которые можно будет продвигаться дальше. История с разведкой у "зубов дракона" именно об этом. Но опять же, пока наши войска сосредоточены на том, чтобы сначала закрепиться на новых рубежах ", - отметил Мусиенко.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают свое контрнаступление. Их успехи уже фиксируют на отдельных участках фронта.

В частности, нашим военным удалось деоккупировать ряд населённых пунктов на юго-востоке страны. Недавно они смогли освободить от россиян село Старомайорское.

Также продвижение ВСУ происходит под Бахмутом, где они наступают севернее и южнее города. Нашими военными заняты господствующие высоты у населенного пункта.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), украинские войска продолжают ведение наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлении. Российские источники утверждают, что ВСУ атаковали оккупантов вблизи Работиного.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировалось на юге, и с учетом ударов по российским тылам в Крыму именно это направление выглядит приоритетным. О том, как развиваются события, что могло бы ускорить увольнение Бахмута и стоит ли ждать быстрого продвижения на Бердянск, - читайте в материале РБК-Украина.