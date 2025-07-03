Чи можуть виписати кілька штрафів військовозобов’язаному: пояснення ТЦК
Військовозобов’язаному можуть одночасно зафіксувати кілька адміністративних правопорушень, однак штраф буде лише один - за найсерйозніше з них.
Про це повідомив начальник юридичної служби Херсонського ТЦК та СП, майор юстиції Сергій М'якенький, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За його словами, згідно зі статтею 36 Кодексу про адміністративні правопорушення, якщо одна особа вчинила одразу кілька порушень, наприклад: не оновила облікові дані до 16 липня 2024 року, не з’явилася за повісткою, а також не пройшла повторне ВЛК до 5 червня - кожне з них оформлюється окремо.
Проте, зазначив М’якенький, "адміністративне стягнення накладається в межах санкції найбільш суттєвого правопорушення". Тобто, навіть якщо порушень кілька, штраф буде один.
"Зважаючи на те, що як за статтею 210, так і за статтею 210 прим КУпАП мінімальний штраф - однаковий, а це 17 тисяч гривень, - стягнення буде накладено лише одне, навіть якщо зафіксовано кілька правопорушень одночасно", - пояснив представник ТЦК.
Нагадаємо, громадяни України чоловічої статі, яким у 2025 році виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік призовників. Тим, хто не зробить цього у призначений термін, загрожує штраф.
Також з 17 квітня 2025 року в Україні набув чинності закон, що дозволяє отримати 50% знижку на штрафи, накладені територіальними центрами комплектування. Але скористатися цією опцією можна не завжди. Коли і як можна скористатися знижкою - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Ми писали, що контакти гарячих ліній ТЦК та СП оновили по всій Україні та пояснювали, куди дзвонити з питань військового обліку, мобілізації, оформлення документів чи інших потреб у різних областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.