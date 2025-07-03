Чи можуть виписати кілька штрафів військовозобов’язаному: пояснення ТЦК

Військовозобов’язаному можуть одночасно зафіксувати кілька адміністративних правопорушень, однак штраф буде лише один - за найсерйозніше з них.

Про це повідомив начальник юридичної служби Херсонського ТЦК та СП, майор юстиції Сергій М'якенький, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, згідно зі статтею 36 Кодексу про адміністративні правопорушення, якщо одна особа вчинила одразу кілька порушень, наприклад: не оновила облікові дані до 16 липня 2024 року, не з’явилася за повісткою, а також не пройшла повторне ВЛК до 5 червня - кожне з них оформлюється окремо.

Проте, зазначив М’якенький, "адміністративне стягнення накладається в межах санкції найбільш суттєвого правопорушення". Тобто, навіть якщо порушень кілька, штраф буде один.

"Зважаючи на те, що як за статтею 210, так і за статтею 210 прим КУпАП мінімальний штраф - однаковий, а це 17 тисяч гривень, - стягнення буде накладено лише одне, навіть якщо зафіксовано кілька правопорушень одночасно", - пояснив представник ТЦК.