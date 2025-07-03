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Могут ли выписать несколько штрафов военнообязанному: объяснение ТЦК

Четверг 03 июля 2025 13:56
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Могут ли выписать несколько штрафов военнообязанному: объяснение ТЦК Фото: в ТЦК поделились важной информацией о штрафах (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Военнообязанному могут одновременно зафиксировать несколько административных правонарушений, однако штраф будет только один - за самое серьезное из них.

Об этом сообщил начальник юридической службы Херсонского ТЦК и СП, майор юстиции Сергей Мякенький, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, согласно статье 36 Кодекса об административных правонарушениях, если одно лицо совершило сразу несколько нарушений, например: не обновило учетные данные до 16 июля 2024 года, не явилось по повестке, а также не прошло повторное ВВК до 5 июня - каждое из них оформляется отдельно.

Однако, отметил Мякенький, "административное взыскание налагается в пределах санкции наиболее существенного правонарушения". То есть, даже если нарушений несколько, штраф будет один.

"Учитывая то, что как по статье 210, так и по статье 210 прим КУоАП минимальный штраф - одинаковый, а это 17 тысяч гривен, - взыскание будет наложено только одно, даже если зафиксировано несколько правонарушений одновременно", - пояснил представитель ТЦК.

Напомним, граждане Украины мужского пола, которым в 2025 году исполняется 17 лет, обязаны стать на воинский учет призывников. Тем, кто не сделает этого в назначенный срок, грозит штраф.

Также с 17 апреля 2025 года в Украине вступил в силу закон, позволяющий получить 50% скидку на штрафы, наложенные территориальными центрами комплектования. Но воспользоваться этой опцией можно не всегда. Когда и как можно воспользоваться скидкой - читайте в материале РБК-Украина.

Мы писали, что контакты горячих линий ТЦК и СП обновили по всей Украине и объясняли, куда звонить по вопросам воинского учета, мобилизации, оформления документов или других потребностей в разных областях.

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