Могут ли выписать несколько штрафов военнообязанному: объяснение ТЦК

Военнообязанному могут одновременно зафиксировать несколько административных правонарушений, однако штраф будет только один - за самое серьезное из них.

Об этом сообщил начальник юридической службы Херсонского ТЦК и СП, майор юстиции Сергей Мякенький, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, согласно статье 36 Кодекса об административных правонарушениях, если одно лицо совершило сразу несколько нарушений, например: не обновило учетные данные до 16 июля 2024 года, не явилось по повестке, а также не прошло повторное ВВК до 5 июня - каждое из них оформляется отдельно.

Однако, отметил Мякенький, "административное взыскание налагается в пределах санкции наиболее существенного правонарушения". То есть, даже если нарушений несколько, штраф будет один.

"Учитывая то, что как по статье 210, так и по статье 210 прим КУоАП минимальный штраф - одинаковый, а это 17 тысяч гривен, - взыскание будет наложено только одно, даже если зафиксировано несколько правонарушений одновременно", - пояснил представитель ТЦК.