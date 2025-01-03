Чи можуть українці вимагати безготівкову оплату товарів і послуг: що змінилось з 1 січня

Чи може клієнт вимагати безготівкову оплату товарів або послуг

У Держпродспоживслужбі розповіли, що виходячи з чинного законодавства, обмежувати у будь-який спосіб можливість здійснення споживачем безготівкових розрахунків забороняється.

Однак йдеться про ситуацію, якщо продавець (виконавець) зобов'язаний забезпечити споживачам (клієнтам) таку можливість.

В цілому перелік торговців, які повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків, визначає постанова Кабінету міністрів №894 від 29 липня 2022 року.

Згідно з нею, з 1 січня 2025 року всі торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах, повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків у будь-який спосіб:

з використанням електронних платіжних засобів

з використанням платіжних застосунків

з використанням платіжних пристроїв

Йдеться про оплату проданих торговцями товарів або ж наданих послуг - включно з товарами чи послугами, реалізація або надання яких здійснюється дистанційно.

Тим часом до 1 січня 2026 року це не стосується:

фізичних осіб-підприємців (ФОП) - платників єдиного податку першої групи

торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів

торговців, які здійснюють виїзну (виносну) торгівлю

торговців, які здійснюють продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції

Вони мають час, аби підготуватись до здійснення безготівкових розрахунків з наступного 2026 року.

Водночас торговці можуть не забезпечувати оплату за товари чи послуги за допомогою безготівкового рахунку, якщо вони провадять господарську діяльність:

на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій

на територіях територіальних громад, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)

впродовж трьох місяців після припинення проведення воєнних (бойових) дій на таких територіях та/або деокупації, звільнення від оточення (блокування) цих територій

Йдеться про території, перелік яких затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Публікація Держпродспоживслужби (скриншот: facebook.com/spsa.gov.ua)