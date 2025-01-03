Чи можуть українці вимагати безготівкову оплату товарів і послуг: що змінилось з 1 січня

У Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розповіли, чи має право клієнт вимагати від продавця оплату за товар чи послуги безготівковим рахунком.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Держпродспоживслужби у Facebook.
У Держпродспоживслужбі розповіли, що виходячи з чинного законодавства, обмежувати у будь-який спосіб можливість здійснення споживачем безготівкових розрахунків забороняється.
Однак йдеться про ситуацію, якщо продавець (виконавець) зобов'язаний забезпечити споживачам (клієнтам) таку можливість.
В цілому перелік торговців, які повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків, визначає постанова Кабінету міністрів №894 від 29 липня 2022 року.
Згідно з нею, з 1 січня 2025 року всі торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах, повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків у будь-який спосіб:
Йдеться про оплату проданих торговцями товарів або ж наданих послуг - включно з товарами чи послугами, реалізація або надання яких здійснюється дистанційно.
Тим часом до 1 січня 2026 року це не стосується:
Вони мають час, аби підготуватись до здійснення безготівкових розрахунків з наступного 2026 року.
Водночас торговці можуть не забезпечувати оплату за товари чи послуги за допомогою безготівкового рахунку, якщо вони провадять господарську діяльність:
Йдеться про території, перелік яких затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Публікація Держпродспоживслужби (скриншот: facebook.com/spsa.gov.ua)
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