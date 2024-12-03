Як витрачають українці: середній чек за покупки в інтернеті суттєво збільшився

За січень-вересень 2024 році середній чек при оплаті картками в магазинах України складав 322 гривні, з оплати товарів та послуг у мережі інтернет зріс на 15% до 553 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

За даними пресслужби, сума операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, становила 4 трлн 791 млрд грн, з них безготівкових на 3 трлн 105 млрд грн.

Частка безготівкових операцій за дев'ять місяців 2024 року за сумою перебувала на рівні 64,8% від загальної суми операцій із платіжними картками.

Найбільше операцій із використанням карток припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах 46,2% на суму 1 трлн 433 млрд грн.

Перекази з картки на картку за дев’ять місяців 2024 року становили третину за сумою - 989 млрд грн (31,8%) та Оплата товарів і послуг в інтернеті - 448 млрд грн (14,4%).

Середня сума однієї операції становила:

в торговельній та сервісній мережах - 322 грн (за дев’ять місяців 2023 року - 319 грн),

з переказу з картки на картку - 1 976 грн (1 986 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 553 грн (479 грн).

Платіжна інфраструктура

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у вересні порівняно з січнем зросла на 8,6% (до 487,4 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, - на 10,9% (до 512,1 тис. шт.).

Банкоматна мережа зменшилась майже на 1% та налічувала 15,8 тис. банкоматів.

За дев’ять місяців 2024 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 122,1 млн шт. Це на 6% більше порівняно з січнем цього року.

Такими ж темпами збільшувалася і кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції. Так, кількість активних карток зросла на 5% - із 51,6 млн шт. у січні до 54,1 млн шт. у вересні.