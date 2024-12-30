Що робити, якщо продавець відмовляє в оплаті карткою: українцям дали важливі поради

Кожен споживач має право на захист своїх інтересів, і в Україні існує кілька органів, до яких можна звернутися у разі порушення прав. Якщо стикнулися з неякісним товаром, неналежним обслуговуванням або порушенням законодавства, важливо знати як діяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужба .

Як захистити свої права споживача в Україні: куди звертатися

Законодавство України забезпечує захист прав споживачів у різних сферах. Якщо ваші права порушені, важливо знати, куди звернутися для вирішення проблеми.

У яких випадках і куди звертатися

Відсутність касового апарату або безготівкового розрахунку

Якщо продавець не використовує касовий апарат або не забезпечує можливість здійснення безготівкового розрахунку, як це передбачено законом, ви можете звернутися до Державної податкової служби України. Маркування товару іноземною мовою

У разі, якщо товар маркований не державною мовою, це є порушенням. Ви можете повідомити про це уповноваженого із захисту державної мови.Спеціальна форма для звернення доступна на офіційному сайті: https://mova-ombudsman.gov.ua/povidomiti-pro-porushennya. Порушення у сфері фінансових послуг

Якщо у вас виникли проблеми з фінансовими послугами (наприклад, кредитами чи депозитами), звертайтесь до Національного банку України, зокрема до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг: https://bank.gov.ua. Питання щодо купівлі товарів, гарантійного обслуговування або надання послуг

Для консультацій та вирішення таких питань звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів. Детальну інформацію та контакти можна знайти за посиланням: https://dpss.gov.ua/sluzhba/teritorialniorgani.

Захист прав у суді

Ви також можете захищати свої права через суд. Споживачі звільнені від сплати судового збору за позовами, що стосуються порушення їхніх прав, відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів".

Навіть в умовах воєнного стану суди продовжують працювати, забезпечуючи конституційне право громадян на захист.