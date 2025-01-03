Могут ли украинцы требовать безналичную оплату товаров и услуг: что изменилось с 1 января

В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рассказали, имеет ли право клиент требовать от продавца оплату за товар или услуги по безналичному счету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Госпродпотребслужбы в Facebook.
В Госпродпотребслужбе рассказали, что исходя из действующего законодательства, ограничивать любым способом возможность осуществления потребителем безналичных расчетов запрещается.
Однако речь идет о ситуации, если продавец (исполнитель) обязан обеспечить потребителям (клиентам) такую возможность.
В целом перечень торговцев, которые должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов, определяет постановление Кабинета министров №894 от 29 июля 2022 года.
Согласно ему, с 1 января 2025 года все торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах, должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов любым способом:
Речь идет об оплате проданных торговцами товаров или предоставленных услуг - включая товары или услуги, реализация или предоставление которых осуществляется дистанционно.
Между тем до 1 января 2026 года это не касается:
У них есть время, чтобы подготовиться к осуществлению безналичных расчетов со следующего 2026 года.
В то же время торговцы могут не обеспечивать оплату за товары или услуги с помощью безналичного счета, если они осуществляют хозяйственную деятельность:
Речь идет о территориях, перечень которых утвержден приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Публикация Госпродпотребслужбы (скриншот: facebook.com/spsa.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что средний чек украинцев за покупки в интернете существенно увеличился.
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