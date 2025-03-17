Чи можуть США силою примусити Росію до перемир'я, - відповідь Сибіги
Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що у разі відмови Росії від пропозиції щодо перемир'я США можуть вжити санкції. Він підкреслив важливість дипломатичного тиску для досягнення миру.
Про це розповів голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна.
Андрій Сибіга зазначив, що зараз американська сторона активно працює з Росією для отримання чіткої позиції з питань перемир'я.
На думку Сибіги, у разі негативної відповіді з боку Кремля, Україна може очікувати на посилення тиску з боку США.
"Ми виходимо з того, що зараз американська сторона проводить контакти з російською стороною для отримання цієї позиції. Моя думка, що негативна відповідь, відмова російської сторони щодо цієї пропозиції презюмує можливість застосування необхідних елементів тиску на росіян задля досягнення миру", - заявив Сибіга.
За словами голови МЗС, ключовими інструментами тиску є дипломатичні заходи, зокрема санкції, які можуть бути застосовані для досягнення бажаного результату.
Нагадаємо, Україна прийняла пропозицію США припинити вогонь із Росією на 30 днів. Вже 13 березня, американські чиновники почали обговорення цього питання з російською стороною. Однак Москва поки що не дала остаточної відповіді.
При цьому російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що його турбують "нюанси". Зокрема йдеться про українських воїнів у Курській області, а також постачання Україні західної зброї.
Варто зазначити, що США вже пригрозили ввести найжорсткіші санкції проти Росії, якщо вона не захоче припиняти війну.
Водночас Зеленський пояснив, від чого залежить припинення вогню з Росією.
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