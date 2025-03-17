Могут ли США силой принудить Россию к перемирию: ответ Сибиги

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в случае отказа России от предложения о перемирии США могут принять санкции. Он подчеркнул важность дипломатического давления для достижения мира.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига в интервью РБК-Украина .

По словам главы МИД, ключевыми инструментами давления являются дипломатические меры, в частности санкции, которые могут быть применены для достижения желаемого результата.

"Мы исходим из того, что сейчас американская сторона проводит контакты с российской стороной для получения этой позиции. Мое мнение, что отрицательный ответ, отказ российской стороны по этому предложению презюмирует возможность применения необходимых элементов давления на россиян для достижения мира", - заявил Сибига.

По мнению Сибиги, в случае негативного ответа со стороны Кремля, Украина может ожидать усиления давления со стороны США.

Андрей Сибига отметил, что сейчас американская сторона активно работает с Россией для получения четкой позиции по вопросам перемирия.

Напомним, Украина приняла предложение США прекратить огонь с Россией на 30 дней. Уже 13 марта, американские чиновники начали обсуждение этого вопроса с российской стороной. Однако Москва пока не дала окончательного ответа.

При этом российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что его беспокоят "нюансы". В частности речь идет об украинских воинах в Курской области, а также поставках Украине западного оружия.

Стоит отметить, что США уже пригрозили ввести жесткие санкции против России, если она не захочет прекращать войну.

В то же время Зеленский объяснил, от чего зависит прекращение огня с Россией.

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