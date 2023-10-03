Чи можуть США припинити надавати фінансову допомогу Україні: відповідь посла

Вона зазначила, що цього року процес ухвалення бюджету США на 2024 рік на тлі передвиборчої кампанії почався з дискусій про бюджет на рік та домовленостей у Конгресі щодо "боргової стелі".

Через відсутність консенсусу все перейшло до бюджетної резолюції на квартал, а згодом і взагалі на 30 та 45 днів. За словами посла, це було зумовлено виключно внутрішніми американськими питаннями.

Маркарова підкреслила, що двопартійна підтримка України в обох палатах досі є. Але перед ризиком шатдауну Конгрес зміг проголосувати лише "короткий" документ на 45 днів, який містив виключно програми федерального уряду.

"З урахуванням того, що попередній бюджет містить значні перехідні кошти, ми будемо зараз використовувати їх, тому ризику припинення фінансування немає. Прикро, що українські програми не були додані до рішення на 45 днів, однак набагато важливіше отримати повноцінне фінансування в основному бюджетному рішенні", - сказала вона.

За результатами зустрічей і телефонних перемовин з членами Конгресу, посол зазначила, що велика кількість сенаторів і конгресменів від обох партій закликали не просто ухвалити чи зберегти підтримку України, а й посилити її. До того ж, адміністрація активно працює з Конгресом на цим питанням.

"Навіть зараз тривають дуже активні переговори про напрацювання нового бюджетного рішення, у якому допомога для України має бути передбачена. Бюджет може бути ухвалений як у вигляді окремого закону, так і у вигляді частини більшого пакету фінансування Міноборони США", - сказала вона.

Маркарова також зазначила, що від початку повномасштабної війни Конгрес виділив у чотирьох законах про додаткове фінансування близько 113,4 млрд доларів на програми, пов’язані з наданням допомоги Україні, а також країнам, які або постраждали від агресії, або допомагають нам.

При цьому, за її словами, за виділенням коштів завжди стояли непрості дискусії й голосування. Деякі документи блокували. Як, наприклад, у травні минулого року, коли розглядалися зміни до бюджету-2022. Вона зазначила, що кожен законодавчий акт проходив складний процес як усередині Конгресу, так і на рівні взаємодії між законодавцями й Адміністрацією США. До того ж, не всі вони в результаті залишалися такими, як планувалися на початку.

Тимчасовий бюджет у США

Нещодавно у США проголосували за двопартійний законопроект, який має на меті уникнути призупинення роботи уряду. Фінансування уряду США продовжили на 45 днів. Втім, у ньому немає допомоги для України.

Наразі Пентагон має можливість поставити Україні зброї з власних складів ще на 5,4 млрд доларів.

Більше про це читайте у матеріалі "У Байдена запустили відлік до шатдауну. Що це таке та як вплине на допомогу Україні".

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