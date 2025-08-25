ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи можуть мобілізувати дієтологів у 2025 році: відповідь юриста

Україна, Понеділок 25 серпня 2025 17:30
UA EN RU
Чи можуть мобілізувати дієтологів у 2025 році: відповідь юриста Чи підлягають дієтологи мобілізації в Україні? (фото: Freepik)
Автор: Ірина Сандул
Експерт: Дар’я Єрьоменко

Мобілізація медиків в Україні триває, і у багатьох виникають питання щодо призову фахівців, чия робота не пов’язана з хірургією чи реанімацією. Зокрема, йдеться про дієтологів.

Про те, чи можуть мобілізувати таких спеціалістів, і від чого це залежить, у коментарі РБК-Україна розповіла юрист з медичного права Дар’я Єрьоменко.

Дієтолог - це лікарська спеціальність

Єрьоменко наголошує, що в Україні "дієтолог" не є окремою професією у правовому сенсі.

Це лікарська спеціальність, яка здобувається після отримання вищої медичної освіти (йдеться про ступінь магістра за спеціальністю "Медицина"), проходження інтернатури та отримання відповідного сертифіката лікаря-спеціаліста.

"Тобто дієтолог - це не самостійна професія. Це лікар, який додатково має вузьку спеціалізацію. Якщо людина позиціонує себе як "дієтолог", але закінчила лише курси, тренінги чи отримала сертифікат від приватної школи, - у правовому полі вона не є медичним працівником", - розповідає юристка.

Указ Президента України №397/2025 доповнив Положення про проходження військової служби (Указ № 1153/2008) новим пунктом 83-1, згідно з яким військовослужбовців, які мають вищу освіту і ступінь магістра за спеціальностями медичного, фармацевтичного, психологічного та реабілітаційного спрямування, заборонено призначати на військові посади, що не пов’язані з медичною службою, або для яких вимагається нижчий рівень освіти.

Винятками є випадки, якщо це робиться за їхньою добровільною згодою.

"Таким чином, лікар-дієтолог підпадає під категорію "медична освіта" і користується гарантіями, визначеними цим Указом", - зазначає експертка.

Дієтолог-лікар і дієтолог після курсів: які є нюанси

Юристка зауважує, що треба чітко розмежувати дієтологів.

"Якщо людина має диплом лікаря-дієтолога і є магістром медицини, її можуть мобілізувати, але лише як медика. Якщо людина має "свідоцтво дієтолога" після курсів, її мобілізують як звичайного громадянина, без будь-яких обмежень щодо посади", - наголошує Дар’я Єрьоменко.

Експертка зазначає: якщо в документах про освіту немає формулювання “магістр медицини” або іншої медичної спеціальності, у правовому полі особа не вважається лікарем, а отже, не підпадає під захист Указу №397/2025.

Раніше ми писали про те, що жінок-медиків та фармацевтів будуть автоматично ставити на військовий облік без їх особистої присутності.

А також розповідали, як беруть на облік жінок-медиків і чи треба їм ходити в ТЦК.

Крім того, писали, як українці ставляться до ТЦК і розповіли про результати опитування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дієтолог Мобілізація в Україні
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили