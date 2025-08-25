Чи можуть мобілізувати дієтологів у 2025 році: відповідь юриста

Мобілізація медиків в Україні триває, і у багатьох виникають питання щодо призову фахівців, чия робота не пов’язана з хірургією чи реанімацією. Зокрема, йдеться про дієтологів.

Про те, чи можуть мобілізувати таких спеціалістів, і від чого це залежить, у коментарі РБК-Україна розповіла юрист з медичного права Дар’я Єрьоменко.

Дієтолог - це лікарська спеціальність

Єрьоменко наголошує, що в Україні "дієтолог" не є окремою професією у правовому сенсі.

Це лікарська спеціальність, яка здобувається після отримання вищої медичної освіти (йдеться про ступінь магістра за спеціальністю "Медицина"), проходження інтернатури та отримання відповідного сертифіката лікаря-спеціаліста.

"Тобто дієтолог - це не самостійна професія. Це лікар, який додатково має вузьку спеціалізацію. Якщо людина позиціонує себе як "дієтолог", але закінчила лише курси, тренінги чи отримала сертифікат від приватної школи, - у правовому полі вона не є медичним працівником", - розповідає юристка.

Указ Президента України №397/2025 доповнив Положення про проходження військової служби (Указ № 1153/2008) новим пунктом 83-1, згідно з яким військовослужбовців, які мають вищу освіту і ступінь магістра за спеціальностями медичного, фармацевтичного, психологічного та реабілітаційного спрямування, заборонено призначати на військові посади, що не пов’язані з медичною службою, або для яких вимагається нижчий рівень освіти.

Винятками є випадки, якщо це робиться за їхньою добровільною згодою.

"Таким чином, лікар-дієтолог підпадає під категорію "медична освіта" і користується гарантіями, визначеними цим Указом", - зазначає експертка.

Дієтолог-лікар і дієтолог після курсів: які є нюанси

Юристка зауважує, що треба чітко розмежувати дієтологів.

"Якщо людина має диплом лікаря-дієтолога і є магістром медицини, її можуть мобілізувати, але лише як медика. Якщо людина має "свідоцтво дієтолога" після курсів, її мобілізують як звичайного громадянина, без будь-яких обмежень щодо посади", - наголошує Дар’я Єрьоменко.

Експертка зазначає: якщо в документах про освіту немає формулювання “магістр медицини” або іншої медичної спеціальності, у правовому полі особа не вважається лікарем, а отже, не підпадає під захист Указу №397/2025.