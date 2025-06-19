Чи можуть коти відрізнити "своїх" людей від "чужих" і як вони це роблять

Чи здатні коти відрізнити свого господаря від інших людей? Це питання часто ставлять ті, хто звик до більш відкритої прив'язаності собак. Але наука вже має чітку відповідь: коти не лише впізнають своїх людей, а й прив'язуються до них значно глибше, ніж здається.
Як коти відрізняють "своїх" від "чужих" і показують свої почуття, розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження у журналі Current Biology.
Запах - головний орієнтир
Коти мають вкрай чутливий нюх, і саме запах для них є основним каналом розпізнавання. Господар для кота пахне особливо - це поєднання феромонів, запаху шкіри, одягу, побуту.
Дослідження показують, що кіт здатен відрізнити свого господаря по запаху серед десятків інших людей. Якщо людина довго відсутня, кіт починає шукати знайомий запах у будинку - на одязі, ліжку, меблях.
Вчені з Японії провели експеримент на те, як коти реагують на запах. В експерименті брали участь 30 котів і їх власники, а ще 8 осіб, які не мали домашніх тварин і не були знайомі з власниками котів. Усі люди надали зразки своїх запахів і під час експерименту котам давали понюхати пробірки.
Значно довше коти досліджували запахи незнайомців і за словами фелінологів, коти розрізняють запахи та незнайомі викликають у них інтерес.
Варто також додати, що коти вивчали запахи правою ніздрею, а це свідчить, що права півкуля мозку обробляє у котів тривожні сигнали.
Голос і інтонація
Хоча коти не так орієнтуються на голос, як собаки, вони запам’ятовують тембр, інтонації, навіть ритм мови.
У 2013 році японські вчені з'ясували, що коти впізнають голос господаря і реагують на нього навіть тоді, коли не бачать людину.
Але коти не завжди йдуть на поклик. І це не через байдужість, а через незалежний характер.
Погляд та повільне моргання
Якщо кіт дивиться на вас і повільно моргає - це знак довіри та любові. У котячому світі це еквівалент "усмішки".
Вибір місця
Кіт спить саме там, де часто буває господар - на ліжку, на стільці, поряд з вами. Це інстинктивне бажання бути поряд зі "своїм".
Торкання головою
Коли кіт легенько торкається до вас головою - це мітка феромонами. Він каже: "Це моя людина"
Так. І це підтверджено експериментами. У 2019 році дослідники з Oregon State University виявили, що котячі емоційні реакції на відсутність господаря схожі до дитячої реакції на зникнення батьків.
Деякі коти стають пасивними, інші - надмірно активними. У них порушується сон, апетит, звички.
Не одразу. Якщо господар зникає надовго, кіт може поступово перенести прив'язаність на іншого члена сім’ї, але це відбувається не за один день і не без емоційної напруги.
Це міф. Насправді коти виявляють прив'язаність не через слухняність, а через поведінку:
Коти чудово знають, хто їхній господар. Вони впізнають нас за запахом, голосом, поведінкою.
Просто вони не підлабузники - і саме тому ця прив'язаність щира. Якщо ваш кіт лежить поряд, моргає повільно і муркоче - це любов, підтверджена наукою.
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