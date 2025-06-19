Могут ли коты отличить "своих" людей от "чужих" и как они это делают

Как коты определяют своего хозяина

Запах - главный ориентир

Коты обладают крайне чувствительным обонянием, и именно запах для них является основным каналом распознавания. Хозяин для кота пахнет особенно - это сочетание феромонов, запаха кожи, одежды, быта.

Исследования показывают, что кот способен отличить своего хозяина по запаху среди десятков других людей. Если человек долго отсутствует, кот начинает искать знакомый запах в доме - на одежде, кровати, мебели.

Ученые из Японии провели эксперимент на то, как коты реагируют на запах. В эксперименте участвовали 30 котов и их владельцы, а еще 8 человек, которые не имели домашних животных и не были знакомы с владельцами котов. Все люди предоставили образцы своих запахов и во время эксперимента котам давали понюхать пробирки.

Значительно дольше коты исследовали запахи незнакомцев и по словам фелинологов, коты различают запахи и незнакомые вызывают у них интерес.

Стоит также добавить, что коты изучали запахи правой ноздрей, а это свидетельствует, что правое полушарие мозга обрабатывает у котов тревожные сигналы.

Голос и интонация

Хотя коты не так ориентируются на голос, как собаки, они запоминают тембр, интонации, даже ритм речи.

В 2013 году японские ученые выяснили, что коты узнают голос хозяина и реагируют на него даже тогда, когда не видят человека.

Но коты не всегда идут на зов. И это не из-за равнодушия, а из-за независимого характера.

Как кот проявляет привязанность

Взгляд и медленное моргание

Если кот смотрит на вас и медленно моргает - это знак доверия и любви. В кошачьем мире это эквивалент "улыбки".

Выбор места

Кот спит именно там, где часто бывает хозяин - на кровати, на стуле, рядом с вами. Это инстинктивное желание быть рядом со "своим".

Касание головой

Когда кот легонько прикасается к вам головой - это метка феромонами. Он говорит: "Это мой человек"

Скучают ли коты по хозяину

Да. И это подтверждено экспериментами. В 2019 году исследователи из Oregon State University обнаружили, что кошачьи эмоциональные реакции на отсутствие хозяина похожи на детскую реакцию на исчезновение родителей.

Некоторые коты становятся пассивными, другие - чрезмерно активными. У них нарушается сон, аппетит, привычки.

Заменит ли кот хозяина другим?

Не сразу. Если хозяин исчезает надолго, кот может постепенно перенести привязанность на другого члена семьи, но это происходит не за один день и не без эмоционального напряжения.

Почему коты кажутся равнодушными

Это миф. На самом деле коты проявляют привязанность не через послушание, а через поведение:

они приносят игрушки (подарок)

прикасаются лапами

ложатся рядом

реагируют на ваш голос и состояние

Коты прекрасно знают, кто их хозяин. Они узнают нас по запаху, голосу, поведению.

Просто они не подхалимы - и именно поэтому эта привязанность искренняя. Если ваш кот лежит рядом, моргает медленно и мурлычет - это любовь, подтвержденная наукой.