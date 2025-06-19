Могут ли коты отличить "своих" людей от "чужих" и как они это делают

Способны ли коты отличить своего хозяина от других людей? Этот вопрос часто задают те, кто привык к более открытой привязанности собак. Но наука уже имеет четкий ответ: коты не только узнают своих людей, но и привязываются к ним значительно глубже, чем кажется.
Как коты отличают "своих" от "чужих" и показывают свои чувства, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на исследование в журнале Current Biology.
Запах - главный ориентир
Коты обладают крайне чувствительным обонянием, и именно запах для них является основным каналом распознавания. Хозяин для кота пахнет особенно - это сочетание феромонов, запаха кожи, одежды, быта.
Исследования показывают, что кот способен отличить своего хозяина по запаху среди десятков других людей. Если человек долго отсутствует, кот начинает искать знакомый запах в доме - на одежде, кровати, мебели.
Ученые из Японии провели эксперимент на то, как коты реагируют на запах. В эксперименте участвовали 30 котов и их владельцы, а еще 8 человек, которые не имели домашних животных и не были знакомы с владельцами котов. Все люди предоставили образцы своих запахов и во время эксперимента котам давали понюхать пробирки.
Значительно дольше коты исследовали запахи незнакомцев и по словам фелинологов, коты различают запахи и незнакомые вызывают у них интерес.
Стоит также добавить, что коты изучали запахи правой ноздрей, а это свидетельствует, что правое полушарие мозга обрабатывает у котов тревожные сигналы.
Голос и интонация
Хотя коты не так ориентируются на голос, как собаки, они запоминают тембр, интонации, даже ритм речи.
В 2013 году японские ученые выяснили, что коты узнают голос хозяина и реагируют на него даже тогда, когда не видят человека.
Но коты не всегда идут на зов. И это не из-за равнодушия, а из-за независимого характера.
Взгляд и медленное моргание
Если кот смотрит на вас и медленно моргает - это знак доверия и любви. В кошачьем мире это эквивалент "улыбки".
Выбор места
Кот спит именно там, где часто бывает хозяин - на кровати, на стуле, рядом с вами. Это инстинктивное желание быть рядом со "своим".
Касание головой
Когда кот легонько прикасается к вам головой - это метка феромонами. Он говорит: "Это мой человек"
Да. И это подтверждено экспериментами. В 2019 году исследователи из Oregon State University обнаружили, что кошачьи эмоциональные реакции на отсутствие хозяина похожи на детскую реакцию на исчезновение родителей.
Некоторые коты становятся пассивными, другие - чрезмерно активными. У них нарушается сон, аппетит, привычки.
Не сразу. Если хозяин исчезает надолго, кот может постепенно перенести привязанность на другого члена семьи, но это происходит не за один день и не без эмоционального напряжения.
Это миф. На самом деле коты проявляют привязанность не через послушание, а через поведение:
Коты прекрасно знают, кто их хозяин. Они узнают нас по запаху, голосу, поведению.
Просто они не подхалимы - и именно поэтому эта привязанность искренняя. Если ваш кот лежит рядом, моргает медленно и мурлычет - это любовь, подтвержденная наукой.
Вас может заинтересовать: