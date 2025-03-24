Чи можна їздити на зимовій гумі влітку без штрафу: що потрібно знати водіям

В Україні питання зміни шин відповідно до сезону є предметом обговорення серед водіїв. Особливо цікавить, чи передбачені штрафи за зимову гуму влітку або за літню - взимку.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповіла юристка Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Ірина Степаненко.
Юристка пояснює, що на сьогодні в Україні немає прямої законодавчої норми, яка б зобов’язувала водіїв змінювати шини залежно від сезону. Відповідно, водій не отримає штраф за використання "неправильної" гуми. Однак є важливі нюанси, на які варто звертати увагу.
Хоча прямої заборони на використання невідповідних шин немає, вони можуть стати підставою для штрафу, якщо їх використання призведе до порушення правил безпеки дорожнього руху. Наприклад, якщо через літні шини взимку водій потрапить у ДТП або створить аварійну ситуацію, він може бути оштрафований за експлуатацію технічно несправного транспортного засобу (ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Зимова гума - це не лише рекомендація, а необхідність для забезпечення безпеки. Вона значно знижує ризик ДТП, оскільки забезпечує кращу керованість автомобілем на снігу та ожеледиці, а також коротший гальмівний шлях, наголошує Степаненко.
Щоб уникнути штрафів та забезпечити безпеку на дорозі, водіям варто звертати увагу на стан своїх шин. Зокрема, потрібно враховувати вимоги щодо глибини протектора:
Якщо протектор зношений більше за норму, патрульні можуть виписати штраф у розмірі 340 гривень або навіть заборонити подальший рух автомобіля.
Ірина Степаненко зазначає, що хоча закон не вимагає обов’язкової заміни гуми залежно від сезону, водіям варто дотримуватися певних правил безпеки:
Використання зимових шин влітку не тільки неефективне, а й може призвести до значних фінансових витрат. Зимові шини швидко зношуються на спекотному асфальті через їх м’яку структуру протектора. Якщо шини мають шипи, вони можуть зруйнуватися до наступного сезону.
Крім того, зимова гума на літньому асфальті збільшує тертя, що призводить до підвищеного споживання пального. Водночас це може негативно вплинути на стан ходової частини автомобіля, скорочуючи її термін служби.
Раніше РБК-Україна писало, що з початком весни автовласники традиційно змінюють зимові шини на літні. У 2025 році вартість нових і вживаних автошин зросла в середньому на 11%.
Зазначимо, важливо правильно обирати шиномонтаж, де на вашому автомобілі замінять шини. Оскільки помилки майстрів впливають не лише на колеса, а й на інші компоненти автомобіля.
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