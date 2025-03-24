Чи можна їздити на зимовій гумі влітку без штрафу: що потрібно знати водіям

Що каже закон

Юристка пояснює, що на сьогодні в Україні немає прямої законодавчої норми, яка б зобов’язувала водіїв змінювати шини залежно від сезону. Відповідно, водій не отримає штраф за використання "неправильної" гуми. Однак є важливі нюанси, на які варто звертати увагу.

Коли можуть оштрафувати

Хоча прямої заборони на використання невідповідних шин немає, вони можуть стати підставою для штрафу, якщо їх використання призведе до порушення правил безпеки дорожнього руху. Наприклад, якщо через літні шини взимку водій потрапить у ДТП або створить аварійну ситуацію, він може бути оштрафований за експлуатацію технічно несправного транспортного засобу (ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Зимова гума - це не лише рекомендація, а необхідність для забезпечення безпеки. Вона значно знижує ризик ДТП, оскільки забезпечує кращу керованість автомобілем на снігу та ожеледиці, а також коротший гальмівний шлях, наголошує Степаненко.

Що варто знати про шини

Щоб уникнути штрафів та забезпечити безпеку на дорозі, водіям варто звертати увагу на стан своїх шин. Зокрема, потрібно враховувати вимоги щодо глибини протектора:

для легкових авто мінімальна глибина протектора становить 1,6 мм для літніх шин і 4 мм для зимових;

для вантажних автомобілів та автобусів - 2 мм.

Якщо протектор зношений більше за норму, патрульні можуть виписати штраф у розмірі 340 гривень або навіть заборонити подальший рух автомобіля.

Рекомендації від юриста

Ірина Степаненко зазначає, що хоча закон не вимагає обов’язкової заміни гуми залежно від сезону, водіям варто дотримуватися певних правил безпеки:

зимову гуму слід встановлювати, коли середньодобова температура опускається нижче +7°C;

літню гуму встановлювати, коли температура стабільно вище +7°C;

регулярно перевіряти стан протектора і рівень тиску в колесах.

Використання зимових шин влітку не тільки неефективне, а й може призвести до значних фінансових витрат. Зимові шини швидко зношуються на спекотному асфальті через їх м’яку структуру протектора. Якщо шини мають шипи, вони можуть зруйнуватися до наступного сезону.

Крім того, зимова гума на літньому асфальті збільшує тертя, що призводить до підвищеного споживання пального. Водночас це може негативно вплинути на стан ходової частини автомобіля, скорочуючи її термін служби.