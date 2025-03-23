Сезонна заміна шин: який шиномонтаж вам не потрібен

Помилки майстрів при заміні шин впливають не тільки на колеса, а й на інші, не менш важливі компоненти. Розповідаємо, як обрати шиномонтаж, на якому вашу машину не залишать без коліс та без гальм.

Причини, з яких ми можемо опинитись у незнайомому населеному пункті, можуть бути різні. Але однаково негативними будуть наслідки недбалості та помилок, яких припускаються безвідповідальні майстри у випадкових пунктах шиномонтажу. Про спричинені проблеми ми поговоримо нижче, а спочатку покажемо, який шиномонтаж вам не потрібен.

Ознаки сумнівного шиномонтажу

Завітавши до незнайомої майстерні з сезонним комплектом шин в багажнику, не поспішайте відразу віддавати машину в руки її майстрів – витратьте кілька хвилин на спостереження.

Отже, вам не потрібна:

маленька майстерня, розташована на узбіччі дороги. Зазвичай ці точки працюють з максимальним навантаженням, часто тут зношене обладнання і найбільш заклопотані і втомлені майстри;

майстерня, де майстри кидають колеса на асфальт попри те, що може подряпатись фарба на диску;

точка, де працівники мають брудний, неохайний одяг і втомлений вигляд. В сезон перевзування багато які шиномонтажки працюють у цілодобовому режимі, і персонал часто змінюється раз на добу. Очікувати від працівників, які тягають колеса двадцять чотири години без перерви, ретельного ставлення до вашої машини не варто;

шиномонтажка, де майстер закручує болт (гайку) відразу пневмопістолетом, не наживляючи спочатку рукою. Це надійний спосіб зіпсувати різьбу у маточині чи на шпильці – причому власник про це може дізнатись і через півроку – тільки при наступному демонтажі колеса;

майстерня, де шину вдягають на диск без очищення поверхонь, якими вони контактують між собою. Майже завжди на посадковій поверхні диску і шини є бруд, залишки відшарованої гуми і фарби, а то й корозія. Якщо не привести поверхні в порядок, з часом там може утворитись протічка повітря.

Як на шиномонтажі псують автівки

Елементарна, на перший погляд, операція заміни шин може обернутись чималими клопотами і додатковими витратами.

Грубе поводження з колісними болтами чи гайками часто завершується зірваною різьбою на шпильках чи ще гірше – в маточині чи барабанах;

Надмірне зусилля затягування колісних болтів (гайок). Виробник для кожної моделі авто передбачає певний обертовий момент, з яким слід затягувати кріплення коліс. Порушення цього показника загрожує не тільки зірваною різьбою, а й некоректною роботою гальмівного механізму. Грубо кажучи, перекошений диск постійно треться по колодках, через що може закипіти гальмівна рідина і машина раптом залишиться без гальм;

Неуважні шиномонтажники часто ігнорують важливі проблеми коліс, якими вони займаються. Наприклад, тріщини на вентилі камери зовсім скоро обертаються втратами тиску у шині і повторним візитом до майстерні.

Коротко

Важлива деталь – наявність у приміщенні не тільки прейскуранта, а й “Куточка споживача” Тут має бути найголовніша інформація для вас – контакти керівника підприємства та його юридична назва. Ці дані можуть знадобитись, щоб пред’явити претензії у випадку, якщо хтось з майстрів зіпсує вам диск або зірве різьбу у маточині машини. Зазначимо, що служба захисту прав споживачів в наш час працює не завжди адекватно, і дуже часто клієнтові доводиться добиватись компенсації напряму від керівника майстерні.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.