Заміна зимових шин на літні: скільки доведеться заплатити у 2025 році

З настанням весняного сезону автовласники традиційно переходять на літні шини. Проте у 2025 році ціни на нові та вживані автошини зросли в середньому на 11%.

РБК-Україна із посиланням на дані OLX Україна розповідає про актуальні ціни на платформі для купівлі нових і вживаних шин, дисків та коліс для легкових автомобілів.

Нові та вживані літні шини

Найпопулярнішими є шини діаметром від 15 до 19 дюймів - майже 70 тисяч оголошень. Порівняно з лютим 2024 року, кількість оголошень зросла на 9%, а відгуків - на 7%. За даними аналізу:

15 дюймів: нові - 2000 гривень, вживані - 1131 гривня;

нові - 2000 гривень, вживані - 1131 гривня; 16 дюймів: нові - 2750 гривень, вживані - 1400 гривень;

нові - 2750 гривень, вживані - 1400 гривень; 17 дюймів: нові - 3290 гривень, вживані - 1600 гривень;

нові - 3290 гривень, вживані - 1600 гривень; 18 дюймів: нові - 4000 гривень, вживані - 1900 гривень;

нові - 4000 гривень, вживані - 1900 гривень; 19 дюймів: нові - 5000 гривень, вживані - 2330 гривень.

В середньому, вживані шини коштують вдвічі дешевше й користуються більшим попитом - 89% від усіх відгуків у лютому 2025 року.

Нові та вживані диски

Диски для легкових авто стали дорожчими - за рік їх ціна зросла на 11%. Кількість відгуків збільшилася на 8%, а оголошень - на 10%. Медіанні ціни на диски:

15 дюймів: нові - 2200 гривень, вживані - 1000 гривень;

нові - 2200 гривень, вживані - 1000 гривень; 16 дюймів: нові - 3500 гривень, вживані - 2000 гривень;

нові - 3500 гривень, вживані - 2000 гривень; 17 дюймів: нові - 5273 гривень, вживані - 3000 гривень;

нові - 5273 гривень, вживані - 3000 гривень; 18 дюймів: нові - 6922 гривень, вживані - 4091 гривень;

нові - 6922 гривень, вживані - 4091 гривень; 19 дюймів: нові - 8500 гривень, вживані - 6000 гривень.

93% усіх відгуків були саме на вживані диски.

Нові та вживані колеса в зборі

Це найдорожча категорія, адже включає і шини, і диски. Середня ціна зросла на 11%, а кількість відгуків та оголошень - на 10%. Медіанні ціни на колеса в зборі:

15 дюймів: нові - 2200 гривень, вживані - 3000 гривень;

нові - 2200 гривень, вживані - 3000 гривень; 16 дюймів: нові - 3200 гривень, вживані - 5400 гривень;

нові - 3200 гривень, вживані - 5400 гривень; 17 дюймів: нові - 5700 гривень, вживані - 10 000 гривень;

нові - 5700 гривень, вживані - 10 000 гривень; 18 дюймів: нові - 9450 гривень, вживані - 12 144 гривні;

нові - 9450 гривень, вживані - 12 144 гривні; 19 дюймів: нові - 28 816 гривень, вживані - 18 217 гривень.

95% відгуків були на вживані колеса. Під новими колесами користувачі часто продають запасні колеса або колеса на стальних дисках, тоді як серед вживаних переважають легкосплавні або ковані диски.

Вартість шин, дисків та коліс залежить від їх стану та діаметру - чим більший розмір, тим дорожчі вироби. Найпопулярнішими серед автовласників є варіанти 16 та 17 дюймів, а переважна більшість користувачів розглядає вживані товари.