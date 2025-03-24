Можно ли ездить на зимней резине летом без штрафа: что нужно знать водителям

В Украине вопрос смены шин в соответствии с сезоном является предметом обсуждения среди водителей. Особенно интересует, предусмотрены ли штрафы за зимнюю резину летом или за летнюю - зимой.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала юрист Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Ирина Степаненко.
Юрист объясняет, что на сегодня в Украине нет прямой законодательной нормы, которая бы обязывала водителей менять шины в зависимости от сезона. Соответственно, водитель не получит штраф за использование "неправильной" резины. Однако есть важные нюансы, на которые стоит обращать внимание.
Хотя прямого запрета на использование неподходящих шин нет, они могут стать основанием для штрафа, если их использование приведет к нарушению правил безопасности дорожного движения. Например, если из-за летних шин зимой водитель попадет в ДТП или создаст аварийную ситуацию, он может быть оштрафован за эксплуатацию технически неисправного транспортного средства (ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
Зимняя резина - это не только рекомендация, а необходимость для обеспечения безопасности. Она значительно снижает риск ДТП, поскольку обеспечивает лучшую управляемость автомобилем на снегу и гололеде, а также более короткий тормозной путь, отмечает Степаненко.
Чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность на дороге, водителям стоит обращать внимание на состояние своих шин. В частности, нужно учитывать требования по глубине протектора:
Если протектор изношен больше нормы, патрульные могут выписать штраф в размере 340 гривен или даже запретить дальнейшее движение автомобиля.
Ирина Степаненко отмечает, что хотя закон не требует обязательной замены резины в зависимости от сезона, водителям стоит придерживаться определенных правил безопасности:
Использование зимних шин летом не только неэффективно, но и может привести к значительным финансовым затратам. Зимние шины быстро изнашиваются на жарком асфальте из-за их мягкой структуры протектора. Если шины имеют шипы, они могут разрушиться к следующему сезону.
Кроме того, зимняя резина на летнем асфальте увеличивает трение, что приводит к повышенному потреблению топлива. В то же время это может негативно повлиять на состояние ходовой части автомобиля, сокращая ее срок службы.
Ранее РБК-Украина писало, что с началом весны автовладельцы традиционно меняют зимние шины на летние. В 2025 году стоимость новых и подержанных автошин выросла в среднем на 11%.
Отметим, важно правильно выбирать шиномонтаж, где на вашем автомобиле заменят шины. Поскольку ошибки мастеров влияют не только на колеса, но и на другие компоненты автомобиля.
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