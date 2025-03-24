Можно ли ездить на зимней резине летом без штрафа: что нужно знать водителям

Что говорит закон

Юрист объясняет, что на сегодня в Украине нет прямой законодательной нормы, которая бы обязывала водителей менять шины в зависимости от сезона. Соответственно, водитель не получит штраф за использование "неправильной" резины. Однако есть важные нюансы, на которые стоит обращать внимание.

Когда могут оштрафовать

Хотя прямого запрета на использование неподходящих шин нет, они могут стать основанием для штрафа, если их использование приведет к нарушению правил безопасности дорожного движения. Например, если из-за летних шин зимой водитель попадет в ДТП или создаст аварийную ситуацию, он может быть оштрафован за эксплуатацию технически неисправного транспортного средства (ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Зимняя резина - это не только рекомендация, а необходимость для обеспечения безопасности. Она значительно снижает риск ДТП, поскольку обеспечивает лучшую управляемость автомобилем на снегу и гололеде, а также более короткий тормозной путь, отмечает Степаненко.

Что стоит знать о шинах

Чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность на дороге, водителям стоит обращать внимание на состояние своих шин. В частности, нужно учитывать требования по глубине протектора:

для легковых авто минимальная глубина протектора составляет 1,6 мм для летних шин и 4 мм для зимних;

для грузовых автомобилей и автобусов - 2 мм.

Если протектор изношен больше нормы, патрульные могут выписать штраф в размере 340 гривен или даже запретить дальнейшее движение автомобиля.

Рекомендации от юриста

Ирина Степаненко отмечает, что хотя закон не требует обязательной замены резины в зависимости от сезона, водителям стоит придерживаться определенных правил безопасности:

зимнюю резину следует устанавливать, когда среднесуточная температура опускается ниже +7°C;

летнюю резину устанавливать, когда температура стабильно выше +7°C;

регулярно проверять состояние протектора и уровень давления в колесах.

Использование зимних шин летом не только неэффективно, но и может привести к значительным финансовым затратам. Зимние шины быстро изнашиваются на жарком асфальте из-за их мягкой структуры протектора. Если шины имеют шипы, они могут разрушиться к следующему сезону.

Кроме того, зимняя резина на летнем асфальте увеличивает трение, что приводит к повышенному потреблению топлива. В то же время это может негативно повлиять на состояние ходовой части автомобиля, сокращая ее срок службы.