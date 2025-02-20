Чи можна вважати відправку миротворців гарантією безпеки для України: відповідь Буданова
Відправку західних військ до України навряд чи можна вважати гарантією безпеки. В історії не було країни в якій введення миротворців дійсно б "спрацювало".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирила Буданова інтерв’ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.
"Ось і відповідь. Можливо, десь є (де спрацювало, - ред.), але я такого випадку не пам'ятаю. Я цікавився, багато прикладів розбирав. Ніде. То чи можна вважати це гарантією? Очевидно, під сумнівом. Ну давайте скажемо так: просто під сумнівом", - пояснив Буданов.
Водночас керівник ГУР зауважив, що загалом питання про те, що таке гарантії безпеки, є дуже дискусійним. Сьогодні, окрім вступу України до НАТО, немає формату, який би забезпечив захист Україні.
Статус союзника поза НАТО, як зауважив Буданов, також не є гарантією безпеки, оскільки це стосується зобов'язань та підтримки країни, але не більше.
Можлива відправка західних військ до України
Протягом останнього року західні союзники Києва активно обговорюють питання відправки військових до України у випадку завершення повномасштабної війни. Нещодавно парламент Нідерландів проголосував за резолюцію про можливе розгортання миротворців. У тому ж числі відправку військових не виключає й Швеція.
Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що країни, які межують з Росією, не повинні відправляти своїх миротворців.
Тим часом Західні ЗМІ пишуть, що голова британського уряду Кім Стармер наступного тижня продемонструє президенту США Дональду Трампу план відправки 30 тисяч європейських миротворців до України.
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