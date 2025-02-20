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Можно ли считать отправку миротворцев гарантией безопасности для Украины: ответ Буданова

Четверг 20 февраля 2025 13:38
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Можно ли считать отправку миротворцев гарантией безопасности для Украины: ответ Буданова Фото: Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Отправку западных войск в Украину вряд ли можно считать гарантией безопасности. В истории не было страны, в которой введение миротворцев действительно бы "сработало".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву.

"Вот и ответ. Возможно, где-то есть (где сработало, - ред.), но я такого случая не помню. Я интересовался, много примеров разбирал. Нигде. Так можно ли считать это гарантией? Очевидно, под сомнением. Ну давайте скажем так: просто под сомнением", - пояснил Буданов.

В то же время руководитель ГУР отметил, что в целом вопрос о том, что такое гарантии безопасности, является очень дискуссионным. Сегодня, кроме вступления Украины в НАТО, нет формата, который бы обеспечил защиту Украине.

Статус союзника вне НАТО, как отметил Буданов, также не является гарантией безопасности, поскольку это касается обязательств и поддержки страны, но не более.

Возможная отправка западных войск в Украину

В течение последнего года западные союзники Киева активно обсуждают вопрос отправки военных в Украину в случае завершения полномасштабной войны. Недавно парламент Нидерландов проголосовал за резолюцию о возможном развертывании миротворцев. В том же числе отправку военных не исключает и Швеция.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что страны, граничащие с Россией, не должны отправлять своих миротворцев.

Между тем Западные СМИ пишут, что глава британского правительства Ким Стармер на следующей неделе продемонстрирует президенту США Дональду Трампу план отправки 30 тысяч европейских миротворцев в Украину.

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