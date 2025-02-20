Можно ли считать отправку миротворцев гарантией безопасности для Украины: ответ Буданова

Отправку западных войск в Украину вряд ли можно считать гарантией безопасности. В истории не было страны, в которой введение миротворцев действительно бы "сработало".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву.

"Вот и ответ. Возможно, где-то есть (где сработало, - ред.), но я такого случая не помню. Я интересовался, много примеров разбирал. Нигде. Так можно ли считать это гарантией? Очевидно, под сомнением. Ну давайте скажем так: просто под сомнением", - пояснил Буданов.

В то же время руководитель ГУР отметил, что в целом вопрос о том, что такое гарантии безопасности, является очень дискуссионным. Сегодня, кроме вступления Украины в НАТО, нет формата, который бы обеспечил защиту Украине.

Статус союзника вне НАТО, как отметил Буданов, также не является гарантией безопасности, поскольку это касается обязательств и поддержки страны, но не более.