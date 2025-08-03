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Чи можна не приходити до ТЦК після повістки? Важливі нюанси

Фото: про поважні причини неявки потрібно обов'язково сповістити ТЦК (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У рамках мобілізації повістки використовують для виклику військовозобов’язаних до ТЦК. Однак є поважні причини неявки громадянина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Чернігівського обласного ТЦК та СП.

Відповідно до постанови КМУ № 560, резервісти та військовозобов’язані за викликом районного (міського) ТЦК та СП зобов’язані з’являтися у строк та місце, зазначені в повістці, для:

  • взяття на військовий облік,
  • уточнення своїх персональних даних,
  • уточнення даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів,
  • проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

У разі неприбуття у строк, визначений у повістці, громадянин зобов’язаний у найкоротший час, але не пізніше ніж протягом 3 днів від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК повідомити про причини неявки. 

Це можна зробити шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форми власності), визнаються:

  • перешкода стихійного характеру,
  • хвороба громадянина,
  • воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
  • смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ триває загальна мобілізація. У період дії воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам необхідно:

  • перебувати на військовому обліку в районному ТЦК та СП за місцем перебування чи проживання;
  • уточнити особисто в ТЦК та СП свої військово-облікові дані, які буде внесено до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та призовників;
  • оновлювати свої облікові дані;
  • завжди мати при собі військово-обліковий документ в електронній або паперовій формі разом з документом, що посвідчує особу та пред’являти документи за вимогою уповноваженим особам, зокрема військовослужбовцям ТЦК та СП, поліцейського, представника державної прикордонної служби України;
  • з'являтися до ТЦК та СП за викликом у зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях місце та строки.

Додамо, що в середині липня в Україні вшістнадцяте продовжили строк дії воєнного стану та мобілізації. Цей правовий режим діятиме ще щонайменше 90 діб - до 5 листопада 2025 року.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, мобілізація в Україні відбувається за планом, й наразі 90% військовозобов'язаних роблять свідомий вибір йти у військо.

Також ми писали, що бойова повістка тепер може прийти поштою. РБК-Україна розповідало, кого торкнуться зміни.

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ТЦКМобілізація в УкраїніПовістки