Чи можна не приходити до ТЦК після повістки? Важливі нюанси

У рамках мобілізації повістки використовують для виклику військовозобов’язаних до ТЦК. Однак є поважні причини неявки громадянина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Чернігівського обласного ТЦК та СП.
Відповідно до постанови КМУ № 560, резервісти та військовозобов’язані за викликом районного (міського) ТЦК та СП зобов’язані з’являтися у строк та місце, зазначені в повістці, для:
У разі неприбуття у строк, визначений у повістці, громадянин зобов’язаний у найкоротший час, але не пізніше ніж протягом 3 днів від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК повідомити про причини неявки.
Це можна зробити шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.
Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форми власності), визнаються:
Нагадаємо, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ триває загальна мобілізація. У період дії воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам необхідно:
Додамо, що в середині липня в Україні вшістнадцяте продовжили строк дії воєнного стану та мобілізації. Цей правовий режим діятиме ще щонайменше 90 діб - до 5 листопада 2025 року.
За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, мобілізація в Україні відбувається за планом, й наразі 90% військовозобов'язаних роблять свідомий вибір йти у військо.
Також ми писали, що бойова повістка тепер може прийти поштою. РБК-Україна розповідало, кого торкнуться зміни.