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Бойова повістка тепер може прийти поштою: кого торкнуться зміни

Четвер 31 липня 2025 16:59
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Бойова повістка тепер може прийти поштою: кого торкнуться зміни Фото: в Україні повістка тепер може прийти поштою (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка змінює порядок вручення повісток українцям, придатним до служби. Відтепер бойова повістка може бути надіслана поштою рекомендованим листом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову уряду.

Зміни стосуються осіб, які:

  • щойно пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК);
  • мають чинний висновок ВЛК, але не мають чинної відстрочки.

Таким чином, якщо відстрочка завершилась, а медкомісія чинна - слід очікувати повістку поштою.

Розпорядження надсилатиметься як цінний лист через "Укрпошту". Це означає, що вручення документів фіксуватиметься офіційно, а уникнення отримання листа може трактуватись як ухилення.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, нещодавно в Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - до 5 листопада 2025 року.

Також Кабмін змінив правила військового обліку для деяких категорій громадян. Зокрема, автоматизовано деякі процеси для чоловіків 25 років та жінок з медичною освітою.

Раніше Кабмін погодив законопроєкт, згідно з яким відстрочку на 12 місяців отримають ті хлопці віком 18-25 років, які вже служили за контрактом.

Окрім того, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13229 про внесення змін до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі.

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