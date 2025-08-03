Можно ли не приходить в ТЦК после повестки? Важные нюансы

В рамках мобилизации повестки используют для вызова военнообязанных в ТЦК. Однако есть уважительные причины неявки гражданина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Черниговского областного ТЦК и СП.
В соответствии с постановлением КМУ № 560, резервисты и военнообязанные по вызову районного (городского) ТЦК и СП обязаны являться в срок и место, указанные в повестке, для:
В случае неприбытия в срок, определенный в повестке, гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее чем в течение 3 дней от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК сообщить о причинах неявки.
Это можно сделать путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней.
Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, которые подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной формы собственности), признаются:
Напомним, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация. В период действия военного положения военнообязанным мужчинам необходимо:
Добавим, что в середине июля в Украине в шестнадцатый раз продлили срок действия военного положения и мобилизации. Этот правовой режим будет действовать еще минимум 90 суток - до 5 ноября 2025 года.
По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, мобилизация в Украине происходит по плану, и сейчас 90% военнообязанных делают сознательный выбор идти в армию.
Также мы писали, что боевая повестка теперь может прийти по почте. РБК-Украина рассказывало, кого коснутся изменения.