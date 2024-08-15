Чи можна отримати послуги у ЦНАП не за місцем проживання: пояснення

У ЦНАПах можна отримати майже 450 послуг, що спрощує українцям взаємодію із різними установами. Зокрема - оформити паспортні документи, пільги, зареєструвати місце проживання.

Чи можна отримати адмінпослуги не за місцем проживання, у коментарі РБК-Україна пояснила директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай .

Вона додає, що реєстрація місця проживання або перебування, зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) здійснюються органом, який відповідає за територіальну громаду, де особа зареєстрована.

"Державна реєстрація права власності на нерухоме майно та інших речових прав проводиться за місцем розташування цього майна", - звертає увагу директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА.

"Це стосується як фізичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців", - пояснює вона.

Заяви на отримання адміністративних послуг можна подавати незалежно від місця проживання, за винятком випадків, визначених законом, зазначає Наталія Шамрай.

Нагадаємо, ми писали, як документи потрібні для реєстрації нерухомості у ЦНАП та скільки це коштує.

Також ми розповідали про топ-5 послуг, за якими найбільше звертаються до ЦНАПів влітку.

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