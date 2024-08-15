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Чи можна отримати послуги у ЦНАП не за місцем проживання: пояснення

Київ, Україна, Четвер 15 серпня 2024 06:30
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Чи можна отримати послуги у ЦНАП не за місцем проживання: пояснення Фото: Надання послуг у ЦНАП (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

У ЦНАПах можна отримати майже 450 послуг, що спрощує українцям взаємодію із різними установами. Зокрема - оформити паспортні документи, пільги, зареєструвати місце проживання.

Чи можна отримати адмінпослуги не за місцем проживання, у коментарі РБК-Україна пояснила директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

Заяви на отримання адміністративних послуг можна подавати незалежно від місця проживання, за винятком випадків, визначених законом, зазначає Наталія Шамрай.

"Це стосується як фізичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців", - пояснює вона.

Для юридичних осіб заяви приймаються:

  • за місцем знаходження компанії;
  • або, у випадках, визначених законом, за місцем провадження діяльності;
  • або на місці розташування відповідних об’єктів.

"Державна реєстрація права власності на нерухоме майно та інших речових прав проводиться за місцем розташування цього майна", - звертає увагу директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА.

Вона додає, що реєстрація місця проживання або перебування, зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) здійснюються органом, який відповідає за територіальну громаду, де особа зареєстрована.

Нагадаємо, ми писали, як документи потрібні для реєстрації нерухомості у ЦНАП та скільки це коштує.

Також ми розповідали про топ-5 послуг, за якими найбільше звертаються до ЦНАПів влітку.

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