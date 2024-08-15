Можно ли получить услуги в ЦНАП не по месту жительства: объяснение

В ЦНАПах можно получить около 450 услуг, что упрощает украинцам взаимодействие с разными учреждениями. В частности – оформить паспортные документы, льготы, зарегистрировать место жительства.

Можно ли получить админуслуги не по месту жительства, в комментарии РБК-Украина пояснила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай .

Она добавляет, что регистрация места жительства или пребывания, снятие с зарегистрированного места жительства (пребывания) осуществляется органом, отвечающим за территориальную общину, где лицо зарегистрировано.

"Государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество и других вещных прав производится по месту нахождения этого имущества", - обращает внимание директор департамента предоставления административных услуг КГГА.

"Это касается как физических лиц, так и физических лиц-предпринимателей", – объясняет она.

Заявления на получение административных услуг можно подавать вне зависимости от места жительства, за исключением случаев, определенных законом, отмечает Наталья Шамрай.

Напомним, мы писали, как документы нужны для регистрации недвижимости в ЦНАПе и сколько это стоит.

Также мы рассказывали о топ-5 услугах, за которыми больше всего обращаются в ЦНАП летом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.