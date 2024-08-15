Можно ли получить услуги в ЦНАП не по месту жительства: объяснение
В ЦНАПах можно получить около 450 услуг, что упрощает украинцам взаимодействие с разными учреждениями. В частности – оформить паспортные документы, льготы, зарегистрировать место жительства.
Можно ли получить админуслуги не по месту жительства, в комментарии РБК-Украина пояснила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.
Заявления на получение административных услуг можно подавать вне зависимости от места жительства, за исключением случаев, определенных законом, отмечает Наталья Шамрай.
"Это касается как физических лиц, так и физических лиц-предпринимателей", – объясняет она.
Для юридических лиц заявления принимаются:
- по месту нахождения компании;
- или, в случаях, определенных законом, по месту осуществления деятельности;
- или на месте расположения соответствующих объектов.
"Государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество и других вещных прав производится по месту нахождения этого имущества", - обращает внимание директор департамента предоставления административных услуг КГГА.
Она добавляет, что регистрация места жительства или пребывания, снятие с зарегистрированного места жительства (пребывания) осуществляется органом, отвечающим за территориальную общину, где лицо зарегистрировано.
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