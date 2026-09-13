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Чи можна отримати органи "поза чергою": трансплантолог пояснив, як працює система

11:34 13.09.2026 Нд
3 хв
Чому трансплантація в "кустарних умовах" - практично неможлива?
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко aimg Катерина Гончарова
Чи можна отримати органи "поза чергою": трансплантолог пояснив, як працює система Один і той самий спеціаліст не може бути у двох місцях одночасно (фото ілюстративне: Getty Images)
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Над тим, щоб організувати пересадку одного органу, працює чимало людей. При цьому черга може "рухатись" по-різному.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна кардіохірург і трансплантолог Центру кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України Сергій Мохнатий.

Як працює черга на трансплантацію

"Трансплант-координатор подає відповідні документи про стан пацієнтів - в якому класі екстренності той перебуває", - поділився експерт.

Спеціалісти слідкують при цьому, "щоб всі обстеження були до моменту внесення пацієнта в чергу".

Коли ж з'являється донор, необхідно відстежити:

  • чи відповідає він групі крові;
  • чи підходить по вазі;
  • чи підходить по інфекційному статусу та інших параметрах.

"Щоб не було додаткових ризиків", - уточнив Мохнатий.

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Скільки людей залучаються до процесу

Фахівець повідомив, що в цілому над тим, щоб організувати пересадку органу, працює багато людей.

"У нас є два трансплант-координатори, є шість хірургів, анестезіологи", - розповів представник Центру кардіології та кардіохірургії.

Частина з них, за його словами, "їде на забір органу". Решта - "на імплантацію".

Адже "один і той самий хірург не може виконувати два етапи одночасно".

"Загалом десь 20 людей одночасно працює, щоб пересадити один орган. Тому, коли кажуть про трансплантацію в якихось "кустарних умовах", це - практично неможливо", - наголосив Мохнатий.

Він пояснив, що в цьому процесі залучена велика кількість:

  • людей;
  • апаратури.

"Нереально створити центр, який би нелегально цим займався і про це ніхто не знав. Це - безпідставні фейки. Просто люди бояться, що хтось зазіхатиме на їхні органи", - констатував лікар.

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Чи можуть пацієнти пройти "поза чергою"

Кардіохірург і трансплантолог повідомив, що в цілому "пришвидшити чергу - неможливо".

"Центри регулюють, щоб все відбувалося згідно законодавства", - зауважив він.

Водночас трапляються ситуації, коли "пацієнт перебуває у третьому класі екстренності з пересадки серця, але йому стає гірше настільки, що його підключають до апарату штучного кровообігу".

"Тоді подаються документи, що пацієнт отримав новий вид лікування і він переходить у перший клас екстреності", - розповів спеціаліст.

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Як довго людина може чекати на "нове" серце

За словами Мохнатого, фізично людина, яка потребує пересадки, може чекати на серце впродовж різних періодів часу.

"Найшвидше - було десь три-чотири тижні", - розповів він.

Водночас буває, "що й понад пів року".

"Це - довго. Якщо клініка має багато договорів з іншими, де потенційно можуть бути донори, то шанси на отримання органу - збільшуються", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні вперше виконали трансплантацію серця дитині, яка до цього перенесла складну операцію Фонтена.

Крім того, ми пояснювали, які послуги у стаціонарі - безкоштовні для українців.

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