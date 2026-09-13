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Можно ли получить органы "вне очереди": трансплантолог объяснил, как работает система

11:34 13.09.2026 Вс
3 мин
Почему трансплантация в "кустарных условиях" - практически невозможна?
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко aimg Катерина Гончарова
Можно ли получить органы "вне очереди": трансплантолог объяснил, как работает система Один и тот же специалист не может находиться в двух местах одновременно (фото иллюстративное: Getty Images)
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Над тем, чтобы организовать пересадку одного органа, работает немало людей. При этом очередь может "двигаться" по-разному.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина кардиохирург и трансплантолог Центра кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения (МОЗ) Украины Сергей Мохнатый.

Как работает очередь на трансплантацию

"Трансплант-координатор подает соответствующие документы о состоянии пациентов - в каком классе экстренности тот находится", - поделился эксперт.

Специалисты следят при этом, "чтобы все обследования были до момента внесения пациента в очередь".

Когда же появляется донор, необходимо отследить:

  • соответствует ли он группе крови;
  • подходит ли по весу;
  • подходит ли по инфекционному статусу и другим параметрам.

"Чтобы не было дополнительных рисков", - уточнил Мохнатый.

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Сколько людей привлекаются к процессу

Специалист сообщил, что в целом над тем, чтобы организовать пересадку органа, работает много людей.

"У нас есть два трансплант-координатора, есть шесть хирургов, анестезиологи", - рассказал представитель Центра кардиологии и кардиохирургии.

Часть из них, по его словам, "едет на забор органа". Остальные - "на имплантацию".

Ведь "один и тот же хирург не может выполнять два этапа одновременно".

"В общей сложности где-то 20 человек одновременно работают, чтобы пересадить один орган. Поэтому, когда говорят о трансплантации в каких-либо "кустарных условиях", это - практически невозможно", - подчеркнул Мохнатый.

Он объяснил, что в этом процессе задействовано большое количество:

  • людей;
  • аппаратуры.

"Нереально создать центр, который бы нелегально этим занимался и об этом никто не знал. Это - безосновательные фейки. Просто люди боятся, что кто-нибудь будет посягать на их органы", - констатировал врач.

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Могут ли пациенты пройти "вне очереди"

Кардиохирург и трансплантолог сообщил, что в целом "ускорить очередь - невозможно".

"Центры регулируют, чтобы все происходило согласно законодательству", - отметил он.

В то же время случаются ситуации, когда "пациент находится в третьем классе экстренности по пересадке сердца, но ему становится хуже настолько, что его подключают к аппарату искусственного кровообращения".

"Тогда подаются документы, что пациент получил новый вид лечения и он переходит в первый класс экстренности", - рассказал специалист.

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Как долго человек может ждать "новое" сердце

По словам Мохнатого, физически человек, нуждающийся в пересадке, может ждать сердца в течение разных периодов времени.

"Быстрее всего - было где-то три-четыре недели", - рассказал он.

В то же время бывает, "что и более полугода".

"Это - долго. Если у клиники много договоров с другими, где потенциально могут быть доноры, то шансы на получение органа - увеличиваются", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине впервые выполнили трансплантацию сердца ребенку, который до этого перенес сложную операцию Фонтена.

Кроме того, мы объясняли, какие услуги в стационаре - бесплатные для украинцев.

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