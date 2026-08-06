Серце, яке зупинилося і забилося знов: в Україні провели унікальну трансплантацію дитині
В Україні вперше виконали трансплантацію серця дитині, яка раніше перенесла операцію Фонтена. Донорський орган доставили з НДСЛ "Охматдит", де медики провели коридор пошани для дитини-донора та її родини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України.
Головне:
- Історична операція: У Центрі кардіології та кардіохірургії МОЗ України вперше в країні провели трансплантацію серця дитині, яка раніше перенесла складну операцію Фонтена.
- Рішення батьків: Донором стала інша дитина. Незважаючи на невимовний біль утрати, її батьки дали згоду на донорство, врятувавши життя іншій дитині.
- Коридор пошани: У лікарні "Охматдит", де перебував донор, медики та персонал у повній тиші утворили коридор пошани для дитини-донора та її родини.
- Новий шанс на життя: Операція пройшла успішно - донорське серце знову забилося в грудях маленького пацієнта одразу в операційній.
Унікальна трансплантація
Донорське серце передали команді трансплантологів у повній тиші. Після цього орган доправили до Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України, де його пересадили дитині з тяжкою вродженою вадою серця.
Пацієнт раніше переніс операцію Фонтена. У Центрі зазначили, що це перша в Україні трансплантація серця дитині після такого хірургічного втручання.
За словами медиків, уже в операційній донорське серце знову почало битися, подарувавши іншій дитині шанс на життя.
В Україні провели унікальну трансплантацію серця дитині (фото: Центр кардіології та кардіохірургії)
Коридор пошани для дитини-донора
Перед передачею органа медичні працівники НДСЛ "Охматдит" утворили коридор пошани для дитини-донора та її родини.
У Центрі кардіології та кардіохірургії висловили співчуття батькам дитини, які в момент тяжкої втрати дали згоду на донорство органів.
Медики наголосили, що саме це рішення дало можливість врятувати життя іншої дитини.
Нагадаємо, раніше у Львові врятували 20-річного Віталія Даца, якому за 52 години пересадили два донорські серця. Перший трансплантований орган зупинився майже одразу після операції, однак повторна пересадка пройшла успішно.
РБК-Україна також розповідало, що раніше в "Охматдиті" вперше провели посмертне донорство органів після констатації смерті мозку 4-річної дівчинки. Завдяки згоді її батьків та роботі медиків, попри повітряну тривогу й ракетний обстріл, вдалося врятувати життя трьох дітей, пересадивши їм серце, печінку та нирки.