Серце, яке зупинилося і забилося знов: в Україні провели унікальну трансплантацію дитині

В Україні вперше виконали трансплантацію серця дитині, яка раніше перенесла операцію Фонтена. Донорський орган доставили з НДСЛ "Охматдит", де медики провели коридор пошани для дитини-донора та її родини.

Головне: Історична операція: У Центрі кардіології та кардіохірургії МОЗ України вперше в країні провели трансплантацію серця дитині, яка раніше перенесла складну операцію Фонтена.

У Центрі кардіології та кардіохірургії МОЗ України вперше в країні провели трансплантацію серця дитині, яка раніше перенесла складну операцію Фонтена. Рішення батьків: Донором стала інша дитина. Незважаючи на невимовний біль утрати, її батьки дали згоду на донорство, врятувавши життя іншій дитині.

Донором стала інша дитина. Незважаючи на невимовний біль утрати, її батьки дали згоду на донорство, врятувавши життя іншій дитині. Коридор пошани: У лікарні "Охматдит", де перебував донор, медики та персонал у повній тиші утворили коридор пошани для дитини-донора та її родини.

У лікарні "Охматдит", де перебував донор, медики та персонал у повній тиші утворили коридор пошани для дитини-донора та її родини. Новий шанс на життя: Операція пройшла успішно - донорське серце знову забилося в грудях маленького пацієнта одразу в операційній.

Унікальна трансплантація

Донорське серце передали команді трансплантологів у повній тиші. Після цього орган доправили до Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України, де його пересадили дитині з тяжкою вродженою вадою серця.

Пацієнт раніше переніс операцію Фонтена. У Центрі зазначили, що це перша в Україні трансплантація серця дитині після такого хірургічного втручання.

За словами медиків, уже в операційній донорське серце знову почало битися, подарувавши іншій дитині шанс на життя.

В Україні провели унікальну трансплантацію серця дитині (фото: Центр кардіології та кардіохірургії)

Коридор пошани для дитини-донора

Перед передачею органа медичні працівники НДСЛ "Охматдит" утворили коридор пошани для дитини-донора та її родини.

У Центрі кардіології та кардіохірургії висловили співчуття батькам дитини, які в момент тяжкої втрати дали згоду на донорство органів.

Медики наголосили, що саме це рішення дало можливість врятувати життя іншої дитини.