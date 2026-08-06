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Серце, яке зупинилося і забилося знов: в Україні провели унікальну трансплантацію дитині

10:54 06.08.2026 Чт
2 хв
Дитині-донору та її родині в "Охматдиті" утворили коридор пошани
aimg Тетяна Веремєєва
Серце, яке зупинилося і забилося знов: в Україні провели унікальну трансплантацію дитині Фото ілюстративне: Хірурги під час операції (Getty Images)
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В Україні вперше виконали трансплантацію серця дитині, яка раніше перенесла операцію Фонтена. Донорський орган доставили з НДСЛ "Охматдит", де медики провели коридор пошани для дитини-донора та її родини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Головне:

  • Історична операція: У Центрі кардіології та кардіохірургії МОЗ України вперше в країні провели трансплантацію серця дитині, яка раніше перенесла складну операцію Фонтена.
  • Рішення батьків: Донором стала інша дитина. Незважаючи на невимовний біль утрати, її батьки дали згоду на донорство, врятувавши життя іншій дитині.
  • Коридор пошани: У лікарні "Охматдит", де перебував донор, медики та персонал у повній тиші утворили коридор пошани для дитини-донора та її родини.
  • Новий шанс на життя: Операція пройшла успішно - донорське серце знову забилося в грудях маленького пацієнта одразу в операційній.

Унікальна трансплантація

Донорське серце передали команді трансплантологів у повній тиші. Після цього орган доправили до Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України, де його пересадили дитині з тяжкою вродженою вадою серця.

Пацієнт раніше переніс операцію Фонтена. У Центрі зазначили, що це перша в Україні трансплантація серця дитині після такого хірургічного втручання.

За словами медиків, уже в операційній донорське серце знову почало битися, подарувавши іншій дитині шанс на життя.

В Україні провели унікальну трансплантацію серця дитині (фото: Центр кардіології та кардіохірургії)

Коридор пошани для дитини-донора

Перед передачею органа медичні працівники НДСЛ "Охматдит" утворили коридор пошани для дитини-донора та її родини.

У Центрі кардіології та кардіохірургії висловили співчуття батькам дитини, які в момент тяжкої втрати дали згоду на донорство органів.

Медики наголосили, що саме це рішення дало можливість врятувати життя іншої дитини.

Нагадаємо, раніше у Львові врятували 20-річного Віталія Даца, якому за 52 години пересадили два донорські серця. Перший трансплантований орган зупинився майже одразу після операції, однак повторна пересадка пройшла успішно.

РБК-Україна також розповідало, що раніше в "Охматдиті" вперше провели посмертне донорство органів після констатації смерті мозку 4-річної дівчинки. Завдяки згоді її батьків та роботі медиків, попри повітряну тривогу й ракетний обстріл, вдалося врятувати життя трьох дітей, пересадивши їм серце, печінку та нирки.

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