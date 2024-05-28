Залишилось 50 днів. Що треба знати при оновленні даних у "Резерв+" та чи продовжать терміни

Мобільний додаток "Резерв+" запустили 18 травня 2024 року. За цей час військово-облікові дані оновили понад мільйон українців, але очікується, що в електронному кабінеті з'являться й інші функції.

РБК-Україна розповідає про результати 10 днів роботи "Резерв+" та наводить відповіді на популярні питання.

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Як оновити дані через "Резерв+"

Онлайн-додаток "Резерв+" доступний для завантаження на смартфони через App Store та Google Play Market. На сьогодні його головна функція - дистанційне оновлення облікових даних для військовозобов'язаних. Тобто без необхідності відвідувати ТЦК чи Центри адмінпослуг.

Згідно з новим законом про мобілізацію, уточнити дані необхідно до 16 липня 2024 року. Інакше настає адміністративна відповідальність від 17 000 гривень.

Щоб уточнити дані через "Резерв+" треба:

встановити додаток

авторизуватися за допомогою системи BankID

підтвердити номер телефону, e-mail та фактичну адресу

створити пароль або налаштувати вхід за біометричними даними

Після оновлення з'явиться інформація з реєстру "Оберіг" і статус військовозобов'язаного. Якщо все в нормі, особа стоїть на обліку та її дані успішно оновлено, це означає, що вимоги закону виконані.

Якщо ваші дані з реєстру "Оберіг" містять помилки або неактуальні, треба звернутися до свого ТЦК.

Зазначимо, реєстрація в електронному кабінеті не звільняє від проходження військово-лікарської комісії. Але подальша комунікація з ТЦК здійснюється в звичному режимі, тобто через виклик за повісткою.

Скільки українців уже оновили дані

Якщо авторизація в "Резерві+" з першого разу не була успішною, варто спробувати пройти її трохи пізніше. Додаток працює в тестовому режимі. Через велику кількість користувачів можливі деякі збої та складності.

Як повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, збої були в перші дні роботи через перевантаження серверів, але зараз все працює. Крім того, за словами заступника міністра оборони з питань цифровізації Катерини Чорногоренко, у перші дні "Резерв+" зазнав кібератак.

Зламати систему програми та отримати дані неможливо, оскільки вона не зберігає їх.

Загалом з 18 травня понад 1,1 млн військовозобов'язаних українців оновили дані через "Резерв+". Для порівняння - майже 55 тисяч через Центри адмінпослуг та близько 38 тисяч через ТЦК.

Ці цифри підтверджують, що без опції дистанційного уточнення даних цей процес розтягнувся б на кілька місяців.

Крім того, повідомляється, що через додаток за кордоном оновили дані понад 14 тисяч осіб. У лідерах українці у Польщі, Німеччині, Канаді, Чехії, США, Великобританії, Іспанії, Литві, Нідерландах та Словаччині.

Хто має оновити дані та чи обов'язково встановлювати "Резерв+"

"Резерв+" - це додаток для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, для чоловіків віком від 18 до 60 років та військовозобов'язаних жінок.

Відповідно, не треба встановлювати додаток:

чоловікам молодше 18 років

чоловікам старше 60 років

військовослужбовцям

жінкам, які не стоять на військовому обліку

громадянам, виключеним із військового обліку

При цьому авторизація та оновлення даних через додаток - справа добровільна. Альтернатива - уточнити персональні дані через ТЦК чи Центр адмінпослуг. Однак "Резерв+" дозволяє зробити це швидко, зручно та без черг.

Окремо в Міноборони зверталися до військовослужбовців із проханням не встановлювати додаток, оскільки це призводить до перевантаження системи. Для них найближчим часом запустять "Армія+" із усіма необхідними функціями.

Що означають статуси у додатку

Після уточнення даних у особистій картці відобразиться статус військовозобов'язаного.

"На обліку". Означає, що військовозобов'язаний стоїть на військовому обліку в ТЦК, і додаткова інформація не потрібна.

"Уточнюється". Введена інформація опрацьовується спеціалістами ТЦК. Наприклад, якщо подано довідку про те, що особа є студентом, потрібен час для перевірки. Цей статус є тимчасовим, після уточнення він зміниться на інший.

"Підлягає призову". Це означає, що особу можуть мобілізувати. Тобто вона може дочекатися повістки в ТЦК або подати документи на відстрочку.

"Тимчасово непридатний". Надається тим, кого військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатним до служби за станом здоров'я.

"В розшуку". Йдеться не про кримінальний розшук. Швидше за все, ТЦК багато років не отримував даних про військовозобов'язаного і той "випав з поля зору". Статус присвоюється за порушення правил обліку. Також статус може бути надано помилково. Але якщо помилки немає, то за першої перевірки документів військовозобов'язаного можуть затримати для доставки до ТЦК.

"Знято". Означає, що особа знята з військового обліку через зміну місця проживання або за станом здоров'я. Або перебуває на спеціальному обліку.

"Виключено". Особа виключена з обліку через вік або стан здоров'я. Також виключаються з обліку засуджені за тяжкі злочини. Крім того, з військового обліку виключають чинних військових, які після того, як йдуть на службу, перестають бути військовозобов'язаними.

Що робити при статусі "У розшуку"

Рекомендується звернутися до технічної підтримки та уточнити наступні кроки. Але оскільки статус "У розшуку" надається за порушення правил військового обліку, варто особисто звернутися до ТЦК.

Як повідомлялося, військовослужбовцям не треба оновлювати дані через "Резерв+". Є випадки, коли військові скористалися додатком та побачили, що вони у розшуку. Як пояснюють у Міноборони, такі помилки спричинені людським фактором.

Швидше за все, ТЦК не оновив дані, коли особа пішла на службу. На сьогодні команда розробників налагоджує взаємодію з іншими реєстрами, щоби виключити з обліку всіх військовослужбовців. Для того щоб прискорити процес, можна звернутися до ТЦК, але це не обов'язково.

Навіщо потрібний QR-код та коли він з'явиться

На сьогодні дані у додатку "Резерв+" мають інформативний характер. Іншими словами, особа може зрозуміти, що про неї знає держава, ТЦК і у разі неточних даних швидко їх виправити.

Однак з 18 червня у додатку буде генеруватися QR-код, який зчитуватимуть під час перевірки.

"За допомогою QR-коду посадові особи з ТЦК та Національної поліції зможуть перевірити інформацію з реєстру. Код дозволить надати виписці з "Оберега" таку ж юридичну силу, як і військовому документу. Тобто приписному свідоцтву чи військовому квитку", - зазначила Чорногоренко.

Чи будуть повістки та що ще з'явиться в "Резерв+"

Через застосунок "Резерв+" не надсилатимуть повістки.

"Зараз не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися - повістка може бути вручена тільки особисто і під підпис, як і раніше", - зазначив омбудсмен Дмитро Лубинець.

Зазначимо, нові правила також передбачають, що повістка може бути надіслана рекомендованим листом на пошту.

Тестовий режим завершиться у червні і вже влітку у додатку з'явиться електронний військовий квиток - аналог паперового облікового документа зі штрих-кодом. Такий електронний військовий квиток можна буде пред'являти під час перевірки документів представниками ТЦК, поліції та прикордонної служби.

Також у найближчих оновленнях додадуть функцію електронних напрявлень на військово-лікарську комісію. Тобто направлення на медогляд відправлятимуть в "Резерв+" із зазначенням дати, часу та місця. Таким чином, не буде потреби відвідувати ТЦК заради направлення.

Окрім того, очікується, що у "Резерв+" з'явиться функція онлайн-рекрутингу. З її допомогою можна буде переглядати актуальні вакансії в Силах оборони України та подати заявку.

Що буде, якщо видалити "Резерв+"? І чи варто це робити

Видалення "Резерв+" не призводить до видалення даних. Інформація не зберігається на серверах мобільного додатка, а відображається з реєстру "Оберіг".

Таким чином, видалення після авторизації означає, що ви просто видалили застосунок. Військовозобов'язаного все одно можуть викликати у ТЦК повісткою чи іншим способом.

На час мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Це може бути приписне свідоцтво, військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Електронні документи з'являться у "Резерві+" після 18 червня.

Чи потрібно показувати додаток при виїзді з України

На даний момент при перетині кордону прикордонники не враховують дані у додатку "Резерв+", а орієнтуються на паперові облікові документи з відповідними відмітками.

При цьому налагоджено взаємодію між "Оберігом" та базою Державної прикордонної служби. Це дозволяє прикордонникам перевірити, чи не використовує особа підроблені документи.

Після 18 червня у "Резерв+" генеруватиметься QR-код. У Міноборони сподіваються, що на той час все погодять, електронний військовий квиток буде відповідати паперовому та його можна буде пред'являти на кордоні.

Терміни оновлення даних продовжать? Що відомо

Сьогодні стало відомо, що група народних депутатів готує законопроект, який пропонує збільшити терміни поновлення даних. Наразі його немає на сайті Верховної ради, оскільки він ще проходить оформлення.

Зокрема, пропонується збільшити терміни з 60 до 150 днів (з 18 травня після набуття чинності новим законом про мобілізацію). Причина - нардепи вважають, що всі не встигнуть оновити дані до 16 липня, у зв'язку з чим багатьом загрожує штраф від 17 000 гривень.

Ініціатори законопроекту вважають, що ТЦК не впорається з напливом громадян. Бо якщо після оновлення даних з'являється статус "У розшуку", все одно треба особисто з'явитися до військкомату.

Співрозмовники РБК-Україна у Міністерстві оборони називають цей законопроект ініціативою окремих депутатів, яку не коментуватимуть. На даний момент нічого не змінюється, і військовозобов'язані мають ще 50 днів на уточнення даних.

При підготовці матеріалу використовувалися дані на сайті Міністерства оборони України, заяви представників міністерства, органів ТЦК та інших чиновників.