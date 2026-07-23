Чи можна оформити субсидію на два види опалення: відповідь ПФУ

Українці, які опалюють помешкання двома видами палива, також можуть отримувати житлову субсидію. Однак під час її призначення враховуються особливості опалення будинку та види комунальних послуг, якими користується родина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
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Хто може отримати субсидію
Як пояснює Пенсійний фонд України, житлова субсидія призначається не лише на оплату централізованого чи газового опалення. Державна допомога також може покривати витрати на придбання твердого або рідкого пічного побутового палива, а також скрапленого газу, якщо будинок не має централізованого теплопостачання.
Якщо домогосподарство використовує кілька видів опалення, право на допомогу визначається з урахуванням фактичного способу опалення житла та документів, які це підтверджують.
Що врахують під час призначення
Під час розгляду заяви Пенсійний фонд оцінює:
Якщо домогосподарство одночасно використовує, наприклад, газовий котел і пічне опалення, рішення ухвалюється індивідуально відповідно до чинного законодавства та поданих документів.
Які документи необхідні
Для оформлення субсидії потрібно подати:
Подати документи можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду, через ЦНАП, поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи портал "Дія".
Важливо: Якщо після призначення субсидії зміниться спосіб опалення житла або домогосподарство почне використовувати інший вид палива, про це необхідно повідомити Пенсійний фонд. Такі зміни можуть вплинути на право на державну допомогу або її розмір.
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