Чи можливо зупинити ракетні атаки Ірану: Reuters дослідили військовий потенціал Тегерана

Масштаби іранської загрози

За інформацією агенства, до початку повномасштабного конфлікту Іран володів найпотужнішим ракетним арсеналом у регіоні. За різними оцінками, він налічував від 2 500 до 6 000 одиниць балістичних ракет, здатних вражати цілі на відстані до 2 000 км.

Крім того, Тегеран став лідером у виробництві дешевих дронів-камікадзе, випускаючи близько 10 000 одиниць на місяць.

Важливим фактором є те, що значна частина цього потенціалу прихована в підземних об'єктах у різних провінціях країни, що ускладнює їхнє повне знищення авіаударами.

Чи вичерпуються запаси Тегерана

Попри заяви Ізраїлю про знищення сотень пускових установок та заводів, американське командування закликає не недооцінювати спроможність ворога до опору.

"Вони вступили в цю боротьбу з великою кількістю зброї", - підкреслив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн, зауваживши, що Іран все ще зберігає частину своїх можливостей.

Водночас офіційний Тегеран спростовує інформацію про критичні втрати. У Корпусі вартових ісламської революції заявили, що їхній арсенал не вичерпаний, а виробництво нових ракет триває без зупинок.

Ризики для енергетичної безпеки

Хоча загальна інтенсивність атак дещо знизилася, іранські удари продовжують досягати стратегічних цілей. Зокрема, днями було зафіксовано влучання по енергетичних об'єктах у Катарі та Кувейті.

"Навіть менш інтенсивні ракетні та безпілотні обстріли становлять серйозну загрозу як для країн Перської затоки, так і для глобальних логістичних ланцюгів та поставок енергоносіїв", - констатують аналітики видання.