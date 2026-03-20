Возможно ли остановить ракетные атаки Ирана: Reuters исследовали военный потенциал Тегерана

Остановить ракетную угрозу со стороны Ирана будет крайне сложной задачей для США и Израиля из-за огромных запасов вооружения и наличия разветвленной сети подземных "ракетных городов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации агентства, до начала полномасштабного конфликта Иран обладал самым мощным ракетным арсеналом в регионе. По разным оценкам, он насчитывал от 2 500 до 6 000 единиц баллистических ракет, способных поражать цели на расстоянии до 2 000 км.
Кроме того, Тегеран стал лидером в производстве дешевых дронов-камикадзе, выпуская около 10 000 единиц в месяц.
Важным фактором является то, что значительная часть этого потенциала скрыта в подземных объектах в разных провинциях страны, что затрудняет их полное уничтожение авиаударами.
Несмотря на заявления Израиля об уничтожении сотен пусковых установок и заводов, американское командование призывает не недооценивать способность врага к сопротивлению.
"Они вступили в эту борьбу с большим количеством оружия", - подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, отметив, что Иран все еще сохраняет часть своих возможностей.
В то же время официальный Тегеран опровергает информацию о критических потерях. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что их арсенал не исчерпан, а производство новых ракет продолжается без остановок.
Хотя общая интенсивность атак несколько снизилась, иранские удары продолжают достигать стратегических целей. В частности, на днях было зафиксировано попадание по энергетическим объектам в Катаре и Кувейте.
"Даже менее интенсивные ракетные и беспилотные обстрелы представляют серьезную угрозу как для стран Персидского залива, так и для глобальных логистических цепей и поставок энергоносителей", - констатируют аналитики издания.
Напомним, ситуация в регионе критически обострилась после того, как иранские силы фактически заблокировали Ормузский пролив.
Из-за серии атак на гражданские суда и энергетическую инфраструктуру лидеры ведущих стран мира уже выдвинули Ирану жесткое требование прекратить морскую блокаду, осудив действия КСИР в Персидском заливе.
Кроме того, стало известно о фактах финансового шантажа - Иран создал так называемый "безопасный" коридор и требует с танкеров по 2 млн долларов за проход через пролив. По данным аналитиков, такой услугой уже воспользовались по меньшей мере девять судов.