Чи можливо завадити будівництву РФ нових заводів в Алабузі: що каже експерт

Для того, щоб завадити Росії будувати нові заводи з виробництва "Шахедів" в Алабузі, Україні потрібні далекобійні ракети від союзників.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

"Принципово, скажімо, може бути таке нарощування (дронів - ред.), але ми дійсно і раніше дотягувалися до них, хоча не так ефективно, як ми хотіли. Тому що це дрони, бойова частина, не така потуга, щоб суттєво міняти там ситуацію", - сказав Романенко.

За його словами, Україні потрібна ракетна зброя союзників, щоб били по оборонних заводах РФ у Татарстані та Алабузі.

"Але вони планують розширювати у себе, вони планують передати вироблення в Північну Корею. Зацікавити таким чином, тому що з Іраном зараз співпраця в цьому сенсі погіршилася у зв'язку з війною, яку він провів з Ізраїлем", - додав експерт.

Тому, за його словами, росіяни шукають шляхи підвищення свого потенціалу.

"А ми з союзниками працюємо над тим, щоб надати Силам оборони України інструментарії, використовуючи які вони могли б наносити відповідні удари до цих вироблення, зберігання, стартовим позиціям, звідкіля запускаються", - зазначив Романенко.