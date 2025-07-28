Возможно ли помешать строительству РФ новых заводов в Алабуге: что говорит эксперт
Для того, чтобы помешать России строить новые заводы по производству "Шахедов" в Алабуге, Украине нужны дальнобойные ракеты от союзников.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
"Принципиально, скажем, может быть такое наращивание (дронов - ред.), но мы действительно и раньше дотягивались до них, хотя не так эффективно, как мы хотели. Потому что это дроны, боевая часть, не такая мощь, чтобы существенно менять там ситуацию", - сказал Романенко.
По его словам, Украине нужно ракетное оружие союзников, чтобы били по оборонным заводам РФ в Татарстане и Алабуге.
"Но они планируют расширять у себя, они планируют передать выработку в Северную Корею. Заинтересовать таким образом, потому что с Ираном сейчас сотрудничество в этом смысле ухудшилось в связи с войной, которую он провел с Израилем", - добавил эксперт.
Поэтому, по его словам, россияне ищут пути повышения своего потенциала.
"А мы с союзниками работаем над тем, чтобы предоставить Силам обороны Украины инструментарии, используя которые они могли бы наносить ответные удары по этим выработкам, хранению, стартовым позициям, откуда запускаются", - отметил Романенко.
Атаки на завод в Татарстане
Алабуга - особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Татарстана.
В июне сообщалось об атаке дронов на завод в российском городе Елабуга, где изготавливают "Шахеды".
Стоит отметить, что это не первая атака на завод в Елабуге. О взрывах в том районе сообщали 23 апреля.
Также в ночь на 26 апреля дроны снова атаковали Елабугу. Тогда был атакован еще и крупный химзавод в Ивановской области. Там производят компоненты для российской техники и оружия, включая ракеты.
РФ увеличивает производство дронов
Напомним, на днях глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия намерена запускать по Украине до 2 тысяч дронов одновременно.
По словам Фройдинга, Россия существенно расширяет производственные мощности, а усиление атак создаст серьезный вызов для украинской системы противовоздушной обороны.
Ранее в Украине распространялись сообщения о том, что Россия якобы готовится значительно усилить дроновые атаки на Украину и будет выпускать за ночь по тысяче беспилотников.
Эту информацию прокомментировал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Не нужно очень пугать население. Конечно, нужно готовиться к увеличению (количества дронов, - ред.), потому что тенденция такая есть", - комментировал он.
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