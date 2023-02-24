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Чи можливий зараз новий наступ РФ з Білорусі: оцінка Буданова і Дейнеко

Ілюстративне фото: стало відомо, чи можливий зараз новий наступ РФ з Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти теоретично можуть знову розпочати свій наступ з території Білорусі. Їхнє пересування постійно відстежується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

За словами глави ДПСУ, Росія зараз активно використовує територію Білорусі, але він ставиться до таких даних дуже скептично через інформацію нашої розвідки.

"Теоретично, напасти можуть. Ми відстежуємо переміщення сил Білорусі та РФ, які на території Білорусі... Сказати, чи нападуть чи не нападуть не можна. Загрозливої ситуації зараз об'єктивно ми не спостерігаємо", - підкреслив він.

Варто зауважити, що коментар у Дейнека брали 22 лютого 2023 року.

При цьому начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що станом зараз такий наступ "абсолютно нереальний".

"Цього не буде і в планах немає", - наголосив Буданов.

Нагадаємо, 18 лютого в ГУР зазначали, що ризику вторгнення з Білорусі найближчими тижнями немає.

Також ми писали, що росіяни не зібрали ударне угруповання на кордоні України та Білорусі.

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