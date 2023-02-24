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Возможно ли сейчас новое наступление РФ из Беларуси: оценка Буданова и Дейнеко

Иллюстративное фото: стало известно, возможно ли сейчас новое наступление РФ из Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты теоретически могут снова начать свое наступление с территории Беларуси. Их передвижение постоянно отслеживается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

По словам главы ГПСУ, Россия сейчас активно использует территорию Беларуси, но он относится к таким данным очень скептически из-за информации нашей разведки.

"Теоретически, напасть могут. Мы отслеживаем перемещения сил Беларуси и РФ, которые на территории Беларуси… Сказать, нападут или не нападут нельзя. Угрожающей ситуации сейчас объективно мы не наблюдаем", - подчеркнул он.

Стоит заметить, что комментарий у Дейнеко брали 22 февраля 2023 года.

При этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что по состоянию на сейчас такое наступление "абсолютно нереальное".

"Этого не будет и в планах нет", - подчеркнул Буданов.

Напомним, 18 февраля в ГУР отмечали, что риска вторжения из Беларуси в ближайшие недели нет.

Также мы писали, что россияне не собрали ударную группировку на границе Украины и Беларуси.

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