Чи можливий великий обмін "всіх на всіх" з РФ: відповідь омбудсмена

"Українська влада дійсно пропонує Росії великий обмін – усіх на всіх. Це не влаштовує поки що РФ. Але ми над цим працюємо. Чи часто змінюються плани? Це вже – деталі. А їх я сказати не можу, щоб просто не завадити обмінам. Єдине, що можу сказати, що це дуже важко, тому що змінюються підходи та умови (з боку росіян – ред.), щось відбувається для того, щоб нам точно не полегшити роботу", – зазначив Лубинець.

За його словами, обміни є складною процедурою. Але попри всю складність, вони відбуваються. Україна буде задоволена обмінами лише тоді, коли вдасться повернути всіх українців, які перебувають у полоні.