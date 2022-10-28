Возможен ли большой обмен "всех на всех" с РФ: ответ омбудсмена

Большой обмен "всех на всех" пока не устраивает Россию, но украинские власти работают над этим вопросом.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Украинская власть действительно предлагает России большой обмен – всех на всех. Это не устраивает пока РФ. Но мы над этим работаем. Часто ли изменяются планы? Это уже – детали. А их я сказать не могу, чтобы просто не помешать обменам. Единственное, что могу сказать, что это очень трудно, потому что меняются подходы и условия (со стороны россиян – ред.), что-нибудь происходит для того, чтобы нам точно не облегчить работу", – отметил Лубинец.
По его словам, обмены являются сложной процедурой. Но, несмотря на всю сложность, они происходят. Украина будет довольна обменами только тогда, когда удастся вернуть всех украинцев, которые находятся в плену.
Ранее мы писали, что в понедельник, 17 октября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой из плена вернулись 108 женщин.
Также мы писали, что во время обмена пленными впервые встретились омбудсмены Украины и России. В ходе встречи речь шла о необходимости активизировать обмен военнопленными и освобождение гражданских заложников.
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