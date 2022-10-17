Вперше з початку війни зустрілися омбудсмени України та РФ: що обговорили

Під час сьогоднішнього обміну полоненими вперше зустрілися омбудсмени України та Росії. У ході зустрічі йшлося про необхідність активізувати обмін військовополоненими та звільнення цивільних заручників.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Крім того, під час зустрічі уповноважені з прав людини Дмитро Лубінець та Тетяна Москалькова обговорили:

Нагадаємо, що сьогодні, 17 жовтня, пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Це був повністю жіночий обмін, додому повернулися 108 людей.

У Міноборони Росії заявили, що в результаті обміну РФ повернула 110 своїх громадян, серед яких 72 моряки з цивільних судів.

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