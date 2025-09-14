ua en ru
Чи можливий для України в’єтнамський сценарій? Відповідь Келлога

Неділя 14 вересня 2025 01:36
Чи можливий для України в’єтнамський сценарій? Відповідь Келлога Фото: спецпредставник Трампа Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що без китайської підтримки Росія не змогла б воювати, а Україна в кінцевому результаті вистоїть і уникне "в’єтнамського сценарію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Келлога під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Кіт Келлог підкреслив, що, незважаючи на тривалий конфлікт, Україна здатна зберегти державність і протистояти зовнішнім загрозам.

Келлог порівняв потенційні сценарії війни з історичним досвідом США у В’єтнамі, відзначивши, що Україна має значно кращу внутрішню стійкість і міжнародну підтримку.

"Я бачив українців під час тривоги в метро. Вони не збивалися в купку, а гордо співали національний гімн. Це неповторно і свідчить про те, що Україна не може зникнути як держава", - зазначив спецпредставник.

Основні характеристики "в’єтнамського сценарію"

Термін походить від В’єтнамської війни (1955–1975), коли США, маючи значну військову перевагу, не змогли перемогти Північний В’єтнам і націоналістичні сили, що призвело до політичної поразки та масштабних втрат.

У сучасному контексті, наприклад щодо України, "в’єтнамський сценарій" означає ризик затяжного конфлікту з виснажливими втратами та потенційною деморалізацією, навіть якщо країна має сильну армію або міжнародну підтримку.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог вважає, що якби Китай припинив допомагати Росії, тоді війна в Україні могла б закінчитися вже завтра.

