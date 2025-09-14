ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Возможен ли для Украины вьетнамский сценарий? Ответ Келлога

Воскресенье 14 сентября 2025 01:36
UA EN RU
Возможен ли для Украины вьетнамский сценарий? Ответ Келлога Фото: спецпредставитель Трампа Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что без китайской поддержки Россия не смогла бы воевать, а Украина в конечном итоге выстоит и избежит "вьетнамского сценария".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Келлога во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Кит Келлог подчеркнул, что, несмотря на длительный конфликт, Украина способна сохранить государственность и противостоять внешним угрозам.

Келлог сравнил потенциальные сценарии войны с историческим опытом США во Вьетнаме, отметив, что Украина имеет значительно лучшую внутреннюю устойчивость и международную поддержку.

"Я видел украинцев во время тревоги в метро. Они не сбивались в кучку, а гордо пели национальный гимн. Это неповторимо и свидетельствует о том, что Украина не может исчезнуть как государство", - отметил спецпредставитель.

Основные характеристики "вьетнамского сценария"

Термин происходит от Вьетнамской войны (1955-1975), когда США, имея значительное военное преимущество, не смогли победить Северный Вьетнам и националистические силы, что привело к политическому поражению и масштабным потерям.

В современном контексте, например в отношении Украины, "вьетнамский сценарий" означает риск затяжного конфликта с изнурительными потерями и потенциальной деморализацией, даже если страна имеет сильную армию или международную поддержку.

Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог считает, что если бы Китай прекратил помогать России, тогда война в Украине могла бы закончиться уже завтра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кит Келлог Война в Украине
Новости
Зеленский ответил упреком на "санкционный" призыв Трампа к НАТО: что сказал
Зеленский ответил упреком на "санкционный" призыв Трампа к НАТО: что сказал
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России