Возможен ли для Украины вьетнамский сценарий? Ответ Келлога

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что без китайской поддержки Россия не смогла бы воевать, а Украина в конечном итоге выстоит и избежит "вьетнамского сценария".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Келлога во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Кит Келлог подчеркнул, что, несмотря на длительный конфликт, Украина способна сохранить государственность и противостоять внешним угрозам.

Келлог сравнил потенциальные сценарии войны с историческим опытом США во Вьетнаме, отметив, что Украина имеет значительно лучшую внутреннюю устойчивость и международную поддержку.

"Я видел украинцев во время тревоги в метро. Они не сбивались в кучку, а гордо пели национальный гимн. Это неповторимо и свидетельствует о том, что Украина не может исчезнуть как государство", - отметил спецпредставитель.

Основные характеристики "вьетнамского сценария"

Термин происходит от Вьетнамской войны (1955-1975), когда США, имея значительное военное преимущество, не смогли победить Северный Вьетнам и националистические силы, что привело к политическому поражению и масштабным потерям.

В современном контексте, например в отношении Украины, "вьетнамский сценарий" означает риск затяжного конфликта с изнурительными потерями и потенциальной деморализацией, даже если страна имеет сильную армию или международную поддержку.