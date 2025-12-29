Чи можливі вибори президента через "Дію": що каже Федоров

Проведення президентських виборів через застосунок "Дія" наразі не розглядається і жодної практичної роботи в цьому напрямку не ведеться. Для цього необхідні законодавчі зміни, рішення парламенту та Центральної виборчої комісії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямого ефіру в Tik Tok.
За його словами, на сьогодні дискусія про вибори через "Дію" існує виключно на рівні публічних обговорень і не має жодного нормативного чи технічного підґрунтя. Ані Міністерство цифрової трансформації, ані команда застосунку не працюють над реалізацією такого інструменту.
"Для цього потрібно, щоб парламент проголосував зміни до законів, ЦВК прийняла рішення, чи потрібно це, хто це взагалі буде робити. І на сьогоднішній момент окрім якоїсь онлайн дискусії роботи над цим напрямком не відбуваються", - заявив Федоров.
Лише після цього можна говорити про будь-який подальший розвиток цього напрямку.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про готовність провести вибори за умови підтримки з боку США та європейських партнерів, зокрема в питанні організації процесу.
Цим заявам передували слова президента США Дональда Трампа про те, що в Україні "настав час для президентських виборів". Крім того, у драфті мирного плану міститься 18-й пункт, який передбачає проведення виборів в Україні якнайшвидше після підписання мирної угоди.
До цього Зеленський звернувся до народних депутатів із проханням напрацювати можливі зміни до законодавства. 22 грудня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив про створення робочої групи, яка має в стислі строки опрацювати питання можливості проведення президентських виборів в умовах воєнного стану.
Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що закон про вибори в умовах війни матиме одноразовий характер.
Тим часом Центральна виборча комісія відновила роботу автоматизованої системи "Державний реєстр виборців" у частині взаємодії з громадянами.
Також стало відомо, що у Верховній Раді вже розпочали роботу над законопроєктом про вибори. До складу робочої групи увійшли понад 60 осіб.
Більше про це - в матеріалі РБК-Україна "Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії".