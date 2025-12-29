Чи можливі вибори президента через "Дію": що каже Федоров

Президентські вибори в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про готовність провести вибори за умови підтримки з боку США та європейських партнерів, зокрема в питанні організації процесу.

Цим заявам передували слова президента США Дональда Трампа про те, що в Україні "настав час для президентських виборів". Крім того, у драфті мирного плану міститься 18-й пункт, який передбачає проведення виборів в Україні якнайшвидше після підписання мирної угоди.

До цього Зеленський звернувся до народних депутатів із проханням напрацювати можливі зміни до законодавства. 22 грудня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив про створення робочої групи, яка має в стислі строки опрацювати питання можливості проведення президентських виборів в умовах воєнного стану.

Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що закон про вибори в умовах війни матиме одноразовий характер.

Тим часом Центральна виборча комісія відновила роботу автоматизованої системи "Державний реєстр виборців" у частині взаємодії з громадянами.

Також стало відомо, що у Верховній Раді вже розпочали роботу над законопроєктом про вибори. До складу робочої групи увійшли понад 60 осіб.

