Возможны ли выборы президента через "Дію": что говорит Федоров

Президентские выборы в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял о готовности провести выборы при условии поддержки со стороны США и европейских партнеров, в частности в вопросе организации процесса.

Этим заявлениям предшествовали слова президента США Дональда Трампа о том, что в Украине "пришло время для президентских выборов". Кроме того, в драфте мирного плана содержится 18-й пункт, который предусматривает проведение выборов в Украине как можно быстрее после подписания мирного соглашения.

До этого Зеленский обратился к народным депутатам с просьбой наработать возможные изменения в законодательство. 22 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о создании рабочей группы, которая должна в сжатые сроки проработать вопрос возможности проведения президентских выборов в условиях военного положения.

В то же время председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что закон о выборах в условиях войны будет иметь одноразовый характер.

Между тем Центральная избирательная комиссия возобновила работу автоматизированной системы "Государственный реестр избирателей" в части взаимодействия с гражданами.

Также стало известно, что в Верховной Раде уже начали работу над законопроектом о выборах. В состав рабочей группы вошли более 60 человек.

Больше об этом - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".