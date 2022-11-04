Чи можливі переговори з Росією: відповіді Саллівана та Єрмака

Заяви російської влади про готовність до переговорів з Україною чи США про завершення війни поки що залишаються лише заявами.

Про це на брифінгу в Києві розповіли радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван та голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна .

Джейк Салліван

Зокрема представнику американського президента поставили питання про можливість переговорів Вашингтона з Москвою.

"Президент Байден дуже чітко визначився з приводу керівних принципів свого підходу від початку цього конфлікту. Нічого не обговорюється про Україну без України. Якщо ви подивіться на заяви, зроблені різними російськими чиновниками, то вони починаються з того, що Росія залишає за собою ті території, які вона анексувала. На мою думку, це неприйнятно", - зазначив Салліван.

За його словами, війну в Україні досить просто зупинити, але це має зробити Росія, оскільки вона її розпочала. Щодо миру, то він має бути справедливим.

"Елементи цього справедливого миру включають фундаментальні принципи Статуту ООН. Тому для мене основне питання про переговори полягає в тому, як можна досягти справедливого миру. Якщо ви подивитеся на російські закиди та дії, зокрема на те, що вони анексували території сусідньої країни, то це не дуже підштовхує до переговорів", - додав він.

Андрій Єрмак

На думку глави Офісу президента України, треба дивитися, як розвиватиметься російська риторика.

"Ця війна навчила нас вірити тільки в те, що дійсно відбувається. Тому давайте подивимося, якщо це дійсно відбуватиметься, ми все це побачимо. Поки що все це тільки розмови, заяви російської сторони, але ми сьогодні віримо в реальні події. Давайте дивитися, що відбуватиметься далі", - зазначив він.

Єрмак також додав, що Україна та західні партнери не мають розбіжностей у тому, якою має бути перемога в цій війні і яким має бути справедливий мир.