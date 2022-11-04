Возможны ли переговоры с Россией: ответы Салливана и Ермака

Заявления российских властей о готовности к переговорам с Украиной или США о завершении войны пока остаются лишь заявлениями.

Об этом на брифинге в Киеве рассказали советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина .

Джейк Салливан

В частности, представителю американского президента задали вопрос о возможности переговоров Вашингтона с Москвой.

"Президент Байден очень четко определился по поводу руководящих принципов своего подхода с самого начала этого конфликта. Ничего не обсуждается об Украине без Украины. Если вы посмотрите на заявления, сделанные различными российскими чиновниками, то они начинаются с того, что Россия оставляет за собой те территории, которые она аннексировала. По-моему, это неприемлемо", - отметил Салливан.

По его словам, войну в Украине довольно просто остановить, но это должна сделать Россия, поскольку она ее начала. Что касается мира, то он должен быть справедливым.

"Элементы этого справедливого мира включают фундаментальные принципы Устава ООН. Поэтому для меня основной вопрос о переговорах заключается в том, как можно достичь справедливого мира. Если вы посмотрите на российские упреки и действия, в частности, на то, что они аннексировали территории соседней страны, то это не очень подталкивает к переговорам", - добавил он.

Андрей Ермак

По мнению главы Офиса президента Украины, нужно смотреть, как будет развиваться российская риторика.

"Эта война научила нас верить только в то, что действительно происходит. Поэтому давайте посмотрим, если это действительно будет происходить, мы все это увидим. Пока все это только разговоры, заявления российской стороны, но мы сегодня верим в реальные события. Давайте смотреть, что будет происходить дальше", - отметил он.

Ермак также добавил, что у Украины и западных партнеров нет разногласий в том, какой должна быть победа в этой войне и каким должен быть справедливый мир.