Чи можливе введення миротворців в Україну: що говорять у владі
У мирному плані Дональда Трампа по Україні, коли він у якомусь вигляді нарешті з'явиться, ідея із запровадженням миротворців буде присутня, причому із зазначенням, що миротворці мають бути з Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела із вищого військово-політичного керівництва України.
Як зазначається у матеріалі РБК-Україна, це повністю лягає в русло концепції Трампа "безпека Європи - це справа самих європейців".
За даними джерел, в Україні до цієї ідеї ставлення поки що дуже прохолодне. Адже запровадження миротворців - це фактично згода на ту саму "заморозку конфлікту" на невизначений термін, яка для нас є неприйнятною.
Є й суто практичні складнощі - надто велика лінія зіткнення, яку треба тримати під контролем, набагато більше, ніж, наприклад, у Кореї чи Лівані.
І не факт, що великі європейські країни так легко погодяться відправити значний контингент своїх сил в Україну, де вони наражатимуться на величезний ризик. Потенційно обсяг миротворчої місії може бути розширений за рахунок третіх країн і переведений під мандат ООН, із залученням умовних бангладешців чи аргентинців - але на даний час це виключно теоретичний, умоглядний сценарій.
Детальніше читаєте у матеріалі РБК-Україна "План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні і до чого готуються у Зеленського".
Нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна, станом на даний момент невідомо, в чому полягає "план Дональда Трампа щодо України". Однак до інавгурації 20 січня у команді Трампа хочуть підійти з готовим рішенням щодо України, щоб, отримавши реальні повноваження, реалізувати його у найкоротший термін.
Раніше західні ЗМІ публікували різні варіанти плану Трампа. Зокрема, The Telegraph писало, що Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 1200 км буферну зону між військами України та РФ.