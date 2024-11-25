Чи можливе введення миротворців в Україну: що говорять у владі

У мирному плані Дональда Трампа по Україні, коли він у якомусь вигляді нарешті з'явиться, ідея із запровадженням миротворців буде присутня, причому із зазначенням, що миротворці мають бути з Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела із вищого військово-політичного керівництва України.

Як зазначається у матеріалі РБК-Україна, це повністю лягає в русло концепції Трампа "безпека Європи - це справа самих європейців".

За даними джерел, в Україні до цієї ідеї ставлення поки що дуже прохолодне. Адже запровадження миротворців - це фактично згода на ту саму "заморозку конфлікту" на невизначений термін, яка для нас є неприйнятною.

Є й суто практичні складнощі - надто велика лінія зіткнення, яку треба тримати під контролем, набагато більше, ніж, наприклад, у Кореї чи Лівані.

І не факт, що великі європейські країни так легко погодяться відправити значний контингент своїх сил в Україну, де вони наражатимуться на величезний ризик. Потенційно обсяг миротворчої місії може бути розширений за рахунок третіх країн і переведений під мандат ООН, із залученням умовних бангладешців чи аргентинців - але на даний час це виключно теоретичний, умоглядний сценарій.

Детальніше читаєте у матеріалі РБК-Україна "План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні і до чого готуються у Зеленського".