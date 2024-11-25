Возможно ли введение миротворцев в Украину: что говорят во власти

В мирном плане Дональда Трампа по Украине, когда он в каком-то виде наконец-то появится, идея с введением миротворцев будет присутствовать, причем с указанием, что миротворцы должны быть из Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники из высшего военно-политического руководства Украины.

Как отмечается в материале РБК-Украина, это полностью ложится в русло концепции Трампа "безопасность Европы - это дело самих европейцев".

По данным источников, в Украине к этой идее отношение пока что очень прохладное. Ведь введение миротворцев - это фактически согласие на ту самую "заморозку конфликта" на неопределенный срок, которая для нас неприемлема.

Есть и чисто практические сложности - слишком большая линия соприкосновения, которую надо держать под контролем, гораздо больше, чем, к примеру, в Корее или Ливане.

И не факт, что крупные европейские страны так уж легко согласятся отправить значительный контингент своих сил в Украину, где они будут подвергаться огромному риску. Потенциально объем миротворческой миссии может быть расширен за счет третьих стран и переведен под мандат ООН, с привлечением условных бангладешцев или аргентинцев - но на данный это исключительно теоретический, умозрительный сценарий.

Подробнее читаете в материале РБК-Украина "План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского".