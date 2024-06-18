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Чи можливе нове зростання тарифів на електроенергію: відповідь Держенергонагляду

Фото: чи можливе нове зростання тарифів на електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Нового підвищення тарифів на світло найближчим часом не буде. У разі нових руйнувань в енергетичній інфраструктурі, доведеться залучати інші джерела фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Державної інспекції енергетичного нагляду (Держенергонагляд) України Руслана Слободяна в ефірі телемарафону.

Як розповів Слободян, кошти від підвищення тарифу на світло будуть спрямовані, в першу чергу, на відновлення об'єктів державної генерації. Наразі ці кошти не надходили, оскільки перші платіжки з новими тарифами споживачі отримуватимуть на початку липня

"Разом з тим уникнути цього підвищення тарифів не було можливості....Ці підвищення, якщо ми пам'ятаємо, там озвучувалися досить суттєво вищі параметри. Орієнтувалися на ринкову вартість електроенергії - 7 грн 50 коп., але прийшли до такої компромісної величини в 4 грн 32 коп.", - додав він. 

Чи можливе нове підвищення 

Слободян додав, що нового підвищення тарифів найближчим часом не буде. Новий тариф зафіксований до 30 квітня 2025 року і переглядати його не планують. 

"Якщо будуть нові якісь пошкодження, то все-таки будемо залучати інші джерела фінансування, головним чином - міжнародну допомогу", - пояснив він. 

Підвищення тарифу на світло 

На тлі посилення масованих обстрілів Російської Федерації, а також ударів по енергетичній інфраструктурі України, питання підвищення тарифів вийшло на порядок денний. 

З 1 червня для споживачів почав діяти новий тариф на світло,  а саме 4,32 гривні за кіловат. Ціна на світло підвищилась на 60%

Також РБК-Україна розповідало про те, як змінився "нічний тариф" після підвищення цін.

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