Возможен ли новый рост тарифов на электроэнергию: ответ Госэнергонадзора

Как рассказал Слободян, средства от повышения тарифа на свет будут направлены, в первую очередь, на восстановление объектов государственной генерации. Сейчас эти средства не поступали, поскольку первые платежки с новыми тарифами потребители будут получать в начале июля.

"Вместе с тем избежать этого повышения тарифов не было возможности... Эти повышения, если мы помним, там озвучивались достаточно существенно более высокие параметры. Ориентировались на рыночную стоимость электроэнергии - 7 грн 50 коп., но пришли к такой компромиссной величине в 4 грн 32 коп.", - добавил он.

Возможно ли новое повышение

Слободян добавил, что нового повышения тарифов в ближайшее время не будет. Новый тариф зафиксирован до 30 апреля 2025 года и пересматривать его не планируют.

"Если будут новые какие-то повреждения, то все-таки будем привлекать другие источники финансирования, главным образом - международную помощь", - пояснил он.

Повышение тарифа на свет

На фоне усиления массированных обстрелов Российской Федерации, а также ударов по энергетической инфраструктуре Украины, вопрос повышения тарифов вышел на повестку дня.

С 1 июня для потребителей начал действовать новый тариф на свет, а именно 4,32 гривны за киловатт. Цена на свет повысилась на 60%.

Также РБК-Украина рассказывало о том, как изменился ночной тариф после повышения цен.