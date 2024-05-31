Як зміниться нічний тариф після підвищення цін на світло: відповідь Міненерго

Під час нічного тарифу побутові споживачі сплачують половину від звичайного тарифу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Що таке нічний тариф?

Це тариф, який діє в години мінімального навантаження в енергосистемі з 23:00 до 7:00. Умовою його дії є наявність двозонного лічильника. Останній дозволяє фіксувати окремо споживання вдень та вночі.

Підвищення ціни на тариф

Завтра, 1 червня, в Україні діятиме новий тариф на світло, а саме 4,32 гривні за кіловат. Тариф, який підвищили на 60%, утримуватиметься до 1 червня 2024 року. Детальніше про це можна прочитати за посиланням.

Як й згадувалось вище, під час дії нічного тарифу споживачі сплачують 50% від звичайного тарифу. Тобто, за умовні 150 кВт*год доведеться заплатити 324 гривні, або ж 2,16 грн за кіловат.