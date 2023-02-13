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Чи може Україна отримати більше танків Challenger від Британії: відповідь посла

Фото: посол України у Великій Британії Вадим Пристайко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Британії не багато танків Challenger 2, щоб поділитися з Україною великою кількістю таких машин. Проте не виключено, що танків у Києва буде більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла України у Британії Вадима Пристайка в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, танків Challenger у Британії залишилося небагато, оскільки після 90-х років було ухвалено рішення, що танки більше не відіграватимуть важливу роль і їх запаси скоротилися до кількох сотень.

До того ж він додав, що Британія не є континентальною країною і там йде розрахунок на морське озброєння.

"Так завжди було, у Британії є два надсучасні авіаносці. Основа її доктрини - ядерне стримування. Вони не збиралися, як росіяни, кататися по всій Європі на тисячах танків", - сказав Пристайко, додавши, що "саме тому танків Challenger недостатньо, щоб поділитися з нами великою кількістю. Хоча, в принципі, я не виключаю, що з'явиться більше танків.

Нагадаємо, 14 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що надасть Україні танки Challenger 2.

Пізніше в Лондоні заявили, що постачання танків Україні очікується до літа.

Що відомо про танки Challenger 2, які отримає Україна, читайте у нашому матеріалі.

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