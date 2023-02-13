Чи може Україна отримати більше танків Challenger від Британії: відповідь посла

За його словами, танків Challenger у Британії залишилося небагато, оскільки після 90-х років було ухвалено рішення, що танки більше не відіграватимуть важливу роль і їх запаси скоротилися до кількох сотень.

До того ж він додав, що Британія не є континентальною країною і там йде розрахунок на морське озброєння.

"Так завжди було, у Британії є два надсучасні авіаносці. Основа її доктрини - ядерне стримування. Вони не збиралися, як росіяни, кататися по всій Європі на тисячах танків", - сказав Пристайко, додавши, що "саме тому танків Challenger недостатньо, щоб поділитися з нами великою кількістю. Хоча, в принципі, я не виключаю, що з'явиться більше танків.